Usta öğreticiye sefalet ücretleri

Bahar GÖNÜL

Halk Eğitim Merkezleri’nde sözleşmeli olarak görev yapan usta öğreticilere iki aydır maaşları yatırılmadı.

Temmuz ve ağustos aylarının maaşını alamayan usta öğreticiler, ücretlerinin ne zaman yatırılacağını sorduklarında ise “ödenek yok” cevabını alıyor.

Maaşlarının yatırılmamasının gerekçesi olarak ‘tasarruf tedbirleri olduğunu’ söyleyen İstanbul Çekmeköy’de görev yapan ismini vermek istemeyen bir usta öğretici, “Tasarruf tedbirlerine bizden başladılar” dedi. Usta öğretici maaşı yatmadığı için çocuğunun okul masraflarını karşılayamadığını söyledi.

‘ÖDENEK YOK’

Maaşlarının kasım ayına kadar yatmama ihtimali olduğunun söylendiğini aktaran usta öğretici, “Okullar açılacak ancak çocuğuma bir okul kıyafeti alamadım, okul ihtiyaçlarını karşılayamadım. Mecbur yeni bir iş buldum. Oraya da yeni başladığım için daha maaş alamadım. Sözleşmeli olduğumuz için bizim hiçbir yasal hakkımız yok” diye konuştu.

HARÇLIKLA FATURA

Usta öğretici son olarak şunları aktardı: “Kredi kartlarım doldu zaten, kullanamıyorum da. Eski sisteme döndük, bakkala yazdırıyoruz. Doğalgazım kesildi. Çocuğumun babaannesinin verdiği harçlıkla ödemek zorunda kaldım. Okulu için doğum gününde ‘Al oğlum kendine hediye al’ diye verdiği harçlığı ‘oğlum, onu bana ver doğalgazı ödeyelim çünkü kesilmiş’ diye istedim.”