Usta oyuncu Ahmet Uğurlu yaşamını yitirdi

"Tabutta Rövaşata" filmiyle milyonların hafızasına kazınan sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında yaşama veda etti.

Usta sanatçı Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Uğurlu'nun yaşamını yitirdiğini duyuran Zafer Algöz, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp" ifadelerini kullandı.

Komedyen Cem Yılmaz ise Ahmet Uğurlu'nun yaşama vedasına ilişkin, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı,Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun ..Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim …Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı,Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun ..Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim …Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun 🌹 pic.twitter.com/QgPI8YkxuV — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 30, 2024

AHMET UĞURLU HAKKINDA

Usta sanatçı Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952'de Konya'da doğdu.

13 yıl boyunca Devlet Tiyatrolarında çeşitli oyunlarda yer alan sanatçı "Mine" filmi ile sinema dünyasına adım attı.

Uğurlu, Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filminde 'Mahsun' karakteri ile çok sayıda ödül kazandı.

Ahmet Uğurlu; Faint Sound, Avcı, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi, Yol Ayrımı, Behzat Ç. gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.