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Usta oyuncu İzzet Günay taburcu edildi

Hastaneye kaldırılan Yeşilçam oyuncusu İzzet Günay, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kültür Sanat
  • 29.06.2024 16:14
  • Giriş: 29.06.2024 16:14
  • Güncelleme: 29.06.2024 16:17
Kaynak: Haber Merkezi
Usta oyuncu İzzet Günay taburcu edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralanan usta oyuncu İzzet Günay (90) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir sitede tatilini yapan ünlü Yeşilçam oyuncusu İzzet Günay bu sabah saatlerinde arkadaşları ile yürüyüş yaparken düşerek yaralandı

89 yaşındaki usta oyuncu, ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Tedavisi tamamlanan Günay, taburcu edildi. 

Oyuncu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı
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