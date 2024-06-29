Usta oyuncu İzzet Günay taburcu edildi

Hastaneye kaldırılan Yeşilçam oyuncusu İzzet Günay, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralanan usta oyuncu İzzet Günay (90) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir sitede tatilini yapan ünlü Yeşilçam oyuncusu İzzet Günay bu sabah saatlerinde arkadaşları ile yürüyüş yaparken düşerek yaralandı

89 yaşındaki usta oyuncu, ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Tedavisi tamamlanan Günay, taburcu edildi.