Usta oyuncu 'Şakir Paşa Ailesi' kadrosuna katılıyor

NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Aİlesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda dizinin çekildiği köşkün platosunda yangın çıkması nedeniyle çekimlere kısa bir süre ara verilmişti. Platonun yeniden yapılmasının ardından dizi bu hafta yeniden izleyicileriyle buluşuyor.

Diziye usta bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi.

Osmanlı’nın son dönemine ayna tutan, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesini anlatan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisine altıncı bölümde usta oyuncu Suna Selen'in katılması bekleniyor.