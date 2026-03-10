Usta oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı: Eşinden açıklama
Usta oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı. Eşi Binnaz Ergin, sanatçının enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını aktarırken usta oyuncunun çarşamba günü sete döneceğini söyledi.
Usta oyuncu Zafer Ergin, hastaneye kaldırıldı.
Ergin'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan eşi Binnaz Ergin, sanatçının vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını aktardı.
Genel durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastanede bulunduklarını kaydeden Binnaz Ergin, "Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek” ifadelerini kullandı.
83 yaşındaki sanatçı Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Mehmet Karahanlı' ve Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Rıza Baba' karaktarleriyle biliniyor.