Usta şair Can Baba hasretle anılıyor

2 Ağustos 1999'da İzmir'de 73 yaşında yaşama veda eden usta şair Can Yücel bugün özlemle anılıyor. "Her Şey Sende Gizli", "Eğer", "Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim", "Farzet Hiç Ayrılmadık" ve "Sevgi Duvarı" gibi çok sayıda önemli şiire imza atan ve eserleriyle edebiyatın unutulmaz şairi Can Yücel'in yaşama veda edişinin üzerinden 24 yıl geçti.

21 Ağustos 1926'da İstanbul Kumkapı'da dünyaya gelen Can Yücel taşlama ve toplumsal duyarlılığın ağır bastığı şiirlerinde kullandığı yalın dili ve buluşlarıyla edebiyatseverlerin dikkatini çekti.

Che Guevara ve önceki Çin Komünist Partisi Başkanı Mao Zedong'dan çeviriler yaptığı gerekçesiyle 12 Mart 1971'de 15 yıl hapse mahkûm olan Yücel, 1974'deki genel afla hapisten çıktı ve hapiste yazdığı "Bir Siyasinin Şiirleri" adlı kitabını yayımladı.

Can Yücel'in 12 Eylül 1980 sonrasında kaleme aldığı "Rengahenk" isimli kitabı, müstehcen olduğu iddiasıyla toplatıldı. 1998'de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yücel, bir yıl iki ay hapis cezasına mahkûm edilirken, Yargıtay 9. Ceza Dairesi bu hükmü, "cezanın ertelenmesi gerektiği" görüşüyle bozdu.