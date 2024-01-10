Usta şair Cemal Süreya şiirlerle-ezgilerle anıldı

9 Ocak 1990'da hayata gözlerini yuman şair Cemal Süreya, 34'üncü ölüm yıldönümünde Kadıköy'de anıldı.

KÜLTÜR SERVİSİ

Modern şiirin öncülerinden Cemal Süreya ölümünün 34'üncü yıldönümünde İstanbul Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde anıldı.

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği’nin (CSKSD) düzenlediği Övünç Ezgi Yılmaz’ın sunuculuğunu yaptığı etkinliğin açılışında konuşan Dernek Başkanı Seyyit Nezir, 2. yeni şiirinin öncü isimlerinden usta şairin unutulmaz olduğunu söyledi.

NİÇİN CEMAL SÜREYA DİYORUZ?

Nebil Özgentürk'ün yaptığı Cemal Süreya Belgeseli'nin ardından Seyyit Nezir'in yönettiği toplu söyleşide ise Mustafa Köz ve Nisa Leyla, Süreya'nın yaşama bakışını, felsefesini anlattılar. Gül Karyaldız ise “Niçin Cemal Süreya diyoruz?” konuşmasında şairin bunca sevilmesinin nedenlerine ışık tuttu.

Veysel Boğatepe, pek bilinmeyen Cemal Süreya - Cüneyt Arkın dostluğundan kesitler aktardı.

Konuşmaların ardından Kaptan Sabri Öziç şairden şiirler okurken İsmail Hakkı Demircioğlu ezgileriyle programı zenginleştirdi. Asıl adı Cemalettin Seber olan ve 1931'de Erzincan'da doğan Süreya, 9 Ocak 1990'da İstanbul'da hayatını kaybetmişti.