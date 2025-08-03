Usta sanatçı Beyoğlu Sineması’nda anıldı

Kültür Sanat Servisi

Usta sanatçı Genco Erkal, birinci ölüm yıldönümünde Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilen özel bir etkinlikle anıldı.

'Genco Erkal’ı Anıyoruz' başlıklı buluşma sanatçının dostları, meslektaşları ve sevenlerinin katılımıyla Beyoğlu Sineması’nda yapıldı.

İBB Kültür tarafından hazırlanan anma programı kapsamında 'Dostların Tiyatrosu' belgeseli ve başrolünde Erkal’ın rol aldığı 'Hakkari’de Bir Mevsim' filminin gösterimi gerçekleşti. İki gösterim arasında ise Nurdan Arca, Özcan Arca ve Meral Çetinkaya bir söyleşi gerçekleştirerek usta sanatçı Genco Erkal’ı ve sanat yaşamını konuştu.

'Hakkâri'de Bir Mevsim', yönetmen Erden Kıral tarafından 1982 yılında çekilen Genco Erkal'ın oyun gücüyle çok ses getiren bir eser olarak izleyicilerden yoğun ilgi gördü.