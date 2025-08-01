Usta sanatçı Genco Erkal anıldı

Yunis ALAÇAM

Usta sanatçı Genco Erkal, ölümünün birinci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Törene Genco Erkal’ın kızı Ayşe Sümer, sanatçının yakın çevresi ve tiyatro dünyasının önemli isimleri katıldı. Törende CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği mektup okundu. Katılımcılar, Genco Erkal’ın Türk tiyatrosuna kattığı eşsiz mirası ve sanatçının unutulmaz performanslarını bir kez daha yad etti.

Genco Erkal için ayrıca İBB Beyoğlu Sineması’nda düzenlenen “Genco Erkal’ı Anıyoruz” başlıklı etkinlikte ‘Dostların Tiyatrosu’ belgeseli ve başrolünde Erkal’ın rol aldığı “Hakkari’de Bir Mevsim” filmi gösterildi. İki gösterim arasında ise Nurdan Arca, Özcan Arca ve Meral Çetinkaya bir söyleşi gerçekleştirerek Genco Erkal’ı ve sanat yaşamını konuştular.

Bursa Osmangazi Belediyesi de, Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal’ı özel bir etkinlikle andı. Osmangazi Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, usta sanatçının tiyatroya adanmış hayatı, belgesel gösterimi, söyleşi, müzik ve şiir dinletileriyle sahneye taşındı.

Gecenin onur konuğu, uzun yıllardır kültür-sanat alanında belgeseller ve bellek projeleri üreten yapımcı ve yönetmen Selçuk Metin oldu. Genco Erkal’ın yaşamını konu alan bir belgesele imza atan Metin, söyleşisinde hem Genco Erkal’la olan dostluğunu hem de arşiv çalışmaları sürecini izleyicilerle paylaştı.