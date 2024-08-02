Usta sanatçı Genco Erkal son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 86 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Genco Erkal için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Erkal'ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Tiyatronun unutulmaz isimlerinden usta sanatçı Genco Erkal, son yolculuğuna uğurlandı.

Kan kanseri nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Erkal için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, eski Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in yanı sıra Turgut Kazan, Filiz Kerestecioğlu, Fazıl Say, Nejat Yavaşoğulları, Bedri Baykam, Emre Kınay, Şevket Çoruh gibi isimler de katıldı.

Törende Genco Erkal'ın gençlik yıllarından başlayarak yer aldığı tiyatro oyunlarından video ve fotoğraflar paylaşıldı.

SAY: "KENDİSİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Törende konuşan sanatçı Fazıl Say, şunları söyledi:

"Ben ondan çok şey öğrendim. Disiplini öğrendim, çalışkanlığı. Tek başına mücadele etmeyi. İdeolojisinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Hepimize çok şey vermiştir. Nâzım Hikmet'in yasaklı dönemlerindeki şiirlerini Genco Erkal pek çok bedel ödeyerek yaşatmıştır. Yaklaşık 25 yıl önce Nazım Orotoryosu'nun bestelenmesi dolayısıyla benim için hayatımın en önemli mihenk taşlarından olan dostluğumuz başladı. Onunla olan çalışmalarımızın çoğunu kayıt altına aldık. Müteşekkiriz. Bugün burada büyük sanatçımızın yanında bulunan herkese teşekkür ediyorum."

KAZAN: "SANATÇININ CENAZESİNDE AVUKATIN KONUŞMASI BİR TÜRKİYE KLASİĞİ"

Erkal'ın arkadaşı ve avukatı Turgut Kazan ise şu konuşmayı yaptı:

"Aslında Genco gibi çok özgün ve sevilen bir sanatçının ölüm yıldönümünde bir avukatın konuşması, Türkiye klasiğidir. Sanatçı arkadaşları konuşur, müzikleri yapılır ama müzikleri de görüyorsunuz çok cezaevinden bahseder. Böyle bir Türkiye klasiği nasıl ağırlaşmaktadır onu da görüyoruz. Bir avukat bir sanatçının ölümünde söz alıp konuşuyor.

İlk kez bir cenaze töreninde konuşuyorum. Hukukçu ve dost gözüyle söylemeliyim ki inanılmaz bir insan hakları savunucusudur. Eylemleri de hep böyle olmuştur."

İMAMOĞLU: "O, GÜLHANE PARKI'NDA BİR CEVİZ AĞACIYDI"

Kazan'ın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuştu. Genco Erkal'ın her zaman duruşunu koruduğunu ve susturulamadığını vurgulayan İmamoğlu, Erkal'ı Nazım Hikmet'ten alıntı yaparak andı.

"Hepimizin başı sağolsun. Tiyatromuzun en değerli isimlerinden birini sonsuzluğa uğurlamak için buradayız. O'nu tanıdığımız için minnet duyuyoruz. İyi ki bu ülkeden ve bu şehirden Genco Erkal geçti, iyi ki aynı dönemde yaşadık, oyunlarını izledik ve güçlü sesini duyduk. O, sanat dünyasının koca çınarıydı. Onun için 'Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacıydı' demek daha doğruydu. Biz onun farkındaydık ve farkında olacağız.

'EFSANE SANATÇILARIMIZDAN BİRİYDİ'

En çetin cevizler o dallarda yetişti. Eğilmedi, bükülmedi, susmadı, susturulamadı. Sanatçı onuruyla hep ayakta durdu. Oyunlarıyla, söylemleriyle her zaman barışın ve halkın yanında olan, en güçlü tonda 'Savaşa hayır' diyen bir kahramandı. Genco Erkal efsanelerimizden biri olacak. Aynı zamanda onun cesaretinin önünde saygı duyuyorum. Genco Erkal'ı, haksızlığa karşı bundan sonra da en güçlü tonda karşı duracağımıza söz vererek uğurlamak istiyorum. İşçi sınıfının başı sağolsun. Mekanı cennet olsun."

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen cenaze töreni sona erdi. Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camii'ndeki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.