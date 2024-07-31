Usta sanatçı Genco Erkal yaşamını yitirdi

Uzun yıllar sayısız rolde izlediğimiz, Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasına adını altın harflerle yazdıran usta sanatçı Genco Erkal, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Erkal'ın sosyal medya hesabından sabaha karşı Nazım Hikmet'in 'Hoşça kalın dostlarım' şiirinin dizeleri paylaşıldı.

Paylaşımda, “Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda” sözlerine yer verildi.

Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda. .

Usta sanatçı Genco Erkal'ın 86 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından çok sayıda sanatçı, siyasetçi ve yurttaş sosyal medyada veda mesajları paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel paylaştığı mesajada, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/ibNX7Uh8z8

Piyanist Fazıl Say ise, "Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağolsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı… Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü…" diye yazdı.

Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağolsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı… Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü… #fazılsay #gencoeekal pic.twitter.com/4dLjpk2LH6

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Genco Erkal için yayımladığı mesajda şunları yazdı:

"Hoşça kalın dostlarım benim” Koca bir çınardı Genco Erkal Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin."

“Hoşça kalın dostlarım benim” Koca bir çınardı Genco Erkal Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/iGZrOUMNgx

İstanbul Üniversitesi’nin psikoloji bölümünü bitiren Genco Erkal, 1959’dan başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştıktan sonra, 1969’ta bugün de sanat yönetmeni olduğu Dostlar Tiyatrosu’nu kurdu.

Gorki, Brecht, Sartre, Weiss, Steinbeck, Havel, Dorst gibi yabancı yazarların yanısıra, Aziz Nesin, Haldun Taner, Nâzım Hikmet, Can Yücel, Refik Erduran, Vasıf Öngören, Orhan Asena, Behiç Ak gibi Türk yazarların oyunlarını yönetti. Roman, öykü, şiir türlerinden tiyatroya uyarlamalar yaptı, oyunlar çevirdi.

Çeşitli ödüller kazandığı oyunlar arasında “Aslan Asker Şvayk”, “Bir Delinin Hatıra Defteri”, “Galileo”, “Yalınayak Sokrates”, “Kerem Gibi”, “Sivas ‘93” ve “Can” sayılabilir. Senfonik konserlerde Prokofiev’in “Peter ile Kurt”, Stravinski’nin “Askerin Öyküsü” adlı yapıtlarını ve Fazıl Say’ın “Nâzım” Oratoryosunu anlatıcı olarak seslendirdi.

Önemli uluslararası film festivallerinde gösterilen ve birçok ödül kazanan “At”, “Faize Hücum”, “Hakkâri’de Bir Mevsim”, “Camdan Kalp” filmlerinin başrolünde oynadı. TRT için Haldun Taner’in ünlü müzikli oyunu “Keşanlı Ali Destanı”nı yönetti ve oynadı. “Pazar: Bir Ticaret Masalı” ve “Prensesin Uykusu” filmlerinde de rol aldı. Değişik yıllarda birçok defa “yılın en iyi erkek oyuncusu”, “en iyi tiyatro yönetmeni” seçildi, yaşam boyu başarı ödülleri kazandı.1982 ve 1983’te “en iyi sinema oyuncusu” olarak Antalya Film Festivali’nde Altın Portakal’a layık görüldü.

1993-1998 arasında Paris’te ve Avignon Festivali’nde Fransızca performanslar sergileyen Genco Erkal; Nâzım Hikmet’ten “Sevdalı Bulut”, Philippe Minyana’dan “Où vas-tu Jérémie?” ve Paulo Coelho’nun ünlü romanından uyarlanan “Simyacı” oyunlarıyla uluslararası sahnelerde de rol almıştı.