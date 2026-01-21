Usta sanatçı Haldun Dormen yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla usta tiyatrocu Dormen'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Geçirdiği enfeksiyon sonrası günlerdir yoğun bakımda olan 97 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen, hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla usta tiyatrocu Dormen'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Memişoğlu, "Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta sanatçı Haldun Dormen’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk tiyatro tarihinde eşsiz izler bırakan Haldun Dormen’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.