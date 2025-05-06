Usta Sanatçı Metin Akpınar’a Eskişehir’den Emek Ödülü

Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen Eskişehir Bağımsız Kısa Film Festivali (EBKFF), 4 Mayıs Pazar günü gerçekleşen görkemli ödül töreniyle sona erdi.

Festivalin en anlamlı anlarından biri, usta sanatçı Metin Akpınar’a verilen “Emek Ödülü” oldu. Eskişehirli sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği törende Akpınar, sahneye fiziksel olarak katılamasa da gönderdiği video mesajla izleyicileri selamladı ve ayakta alkışlandı.

Emek Ödülü, sanat hayatına damgasını vuran Akpınar’ın yanı sıra oyuncular Rüçhan Çalışkur ve Ayten Uncuoğlu’na da takdim edildi.

BAĞIMSIZ SİNEMAYA 4 GÜNLÜK SAHNE

1 Mayıs 2025 Perşembe günü Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreniyle başlayan Eskişehir Bağımsız Kısa Film Festivali, dört gün boyunca kentin kültür ve sanat yaşamına yeni bir soluk getirdi. Genç sinema sanatçılarını desteklemeyi ve bağımsız kısa film üretimlerini görünür kılmayı amaçlayan festival, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 220 başvuru arasından seçilen 10 finalist filmi izleyiciyle buluşturdu. Açılış gecesinde, Tarık Akan’ın başrolünde olduğu 1987 yapımı “Çark” filminden özel bir kesit gösterildi; ardından yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz ile söyleşi gerçekleştirildi. Gecenin sonunda jüri üyelerinden Mazlum Çimen’in sahne aldığı müzik dinletisi, festivale duygusal bir başlangıç sundu. Festival boyunca ayrıca 2 Mayıs’ta 9 film, 3 Mayıs’ta ise finalist 10 kısa film 100. Yıl Kültür Merkezi’nde yönetmenlerinin katılımıyla seyirciyle buluştu.

“MORİ” EN İYİ FİLM SEÇİLDİ

Finale kalan 10 kısa film arasında yapılan değerlendirme sonucu, Yakup Tekintangaç’ın yönetmenliğini üstlendiği “Mori” en iyi film ödülüne layık görüldü. En iyi ikinci film “Tavuk Suyuna Çorba” (Yön: Deniz Büyükkırlı), en iyi üçüncü film ise “Hangi Gece Büyüdüysem” (Yön: Onur Güler) oldu. Jüri Özel Ödülü ise Ahmet Serhat Ak’ın yönettiği “Kalem” filmine verildi.

FİNAL GECESİNDE SANAT VE MÜZİĞİN BULUŞMASI

Ödül töreninin kapanışı, Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası’nın film müziklerinden oluşan özel dinletisiyle gerçekleşti. Festivalin coşkulu atmosferine eşlik eden müzik ziyafeti, salonu dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

“BU ÖDÜLÜ HAK, HUKUK VE ADALET İÇİN ALIYORUM”

Ödülünü jüri üyelerinden Süleyman Karaahmet’in elinden alan Rüçhan Çalışkur, sahnede yaptığı duygusal konuşmasında, “Çok kötü ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Tiyatro, sinema ve dizi çevresinde 48 yıl geçirdim. Bu ödülü bütün gençlerimiz, yurdumuz, hak, hukuk ve adalet için alıyorum” dedi. Ayten Uncuoğlu ve Metin Akpınar ise törene video mesajlarıyla katıldı.

“SENEYE UZUN METRAJ GELİYOR”

Kapanış konuşmasını yapan Eskişehir Sinema Derneği Başkanı Turgay Aksoy, festivali 4 ay önce 5 arkadaşıyla birlikte hayal ettiklerini ve büyük destekle hayata geçirdiklerini belirterek, “Seneye bu festival hem kısa film hem de uzun metraj film yarışmalarıyla büyüyecek” dedi. Aksoy, festivalin gerçekleşmesinde büyük katkı sağlayan Odunpazarı Belediyesi başta olmak üzere Eskişehir Büyükşehir ve Tepebaşı Belediyeleri’ne teşekkür etti.

“BAĞIMSIZLIK, FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜDÜR”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un şehir dışında olması nedeniyle törende yer alamadığı gecede, Başkan Vekili Emre Genç yaptığı konuşmada, “Bağımsızlık özellikle fikir mücadelesidir. Bu festival, düşüncelerin özgürce ifade edildiği önemli bir alan yarattı” ifadelerini kullandı. Jüri üyelerinden Abdül Süsler ise, “Eskişehir halkı, sanatın ve emeğin karşılıksız kalmadığını bir kez daha gösterdi” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.