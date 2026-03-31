Usta sanatçı Volkan Konak, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı

1 sene önce Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak yaşamıyı yitiren usta sanatçı Volkan Konak, ölümünün birinci yıl dönümünde Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında anıldı.

Devrimci duruşu ve "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçıyı anmak için ailesi ve akrabaları ile yurttaşlar, Pazaryeri mevkisinde bir araya geldi.

"Hayden Volkan'a" sloganıyla, mezarının bulunduğu alana kadar şarkıları eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Konak'ın eşi Selma ve kızı Şimal Konak ile kardeşleri mezara karanfil bıraktı, taziyeleri kabul etti.

Volkan Konak'ın ablası Saadet Yolsal, kardeşinin vefatından sonra kendisi için dünyanın bütün renklerinin solduğunu belirterek, "Tek kalan siyah ve beyaz. 'Zamanla acınız geçer' dediler ama daha da ağırlaştı, acıya özlemini de ekledik. Şimdi özlemiyle, acıyla yaşamayı öğreniyoruz" dedi.

Yeğeni Meltem Yolsal da Konak'ın Karadeniz'in dalgasını, rüzgarını, hüznünü ve sevincini milyonların kalbine taşıdığını anlattı.

Konak'ın sanatçı arkadaşı Selim Bölükbaşı da Volkan Konak'ın sahnede fenalaşırken dokunduğu son kişi olduğuna işaret ederek, "Bir yanıyla büyük bir acı ama bir yanıyla büyük bir onur, aynı zamanda da büyük bir sorumluluk. Taşıdığım travmanın başlangıç anı. Hala daha devam eden bir acı. Bir senenin ne zaman geçtiğini hala inanamıyorum, anlayamıyorum. Bizim için çok taze. Sanki dün bu anı yaşamış gibi hissediyorum" diye konuştu.

Anma töreni için İstanbul'dan geldiğini ifade eden Soner Öztekin de Konak'ın Karadeniz'in parlayan yıldızı olduğunu kaydetti.