Usta sanatçı Volkan Konak son yolculuğuna uğurlandı

Sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak son yolculuğuna uğurlandı.

Konak’ın cenazesi, memleketi Trabzon'daki Maçka Merkez Camii’ndeki cenaze namazının ardından Güney Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Özel şunları söyledi:

"Allah hepimize onun kadar cesaret, onun kadar güçlü bir yürek versin. O kadar yürekliydi ki bu kadar dayanabildi. Başta ailesini, bütün hemşerilerini, onu seven herkesi yüreğindeki büyük sevgiyle selamıyorum. Başımız sağolsun."

SAHNEDE FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Karadenizli sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser esnasında fenalaşarak kalp krizi geçirmişti.

Sanatçıya ilk müdahale konser alanında bulunan bir doktor yaparken, Konak hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 58 yaşındaki usta sanatçı burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Usta sanatçı için dün İstanbul'da Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti.