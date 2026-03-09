Usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti

'İnleyen Nağmeler', 'Hür Doğdum Hür Yaşadım' ve 'Benim Gözüm Sende' gibi şarkıları yazan pop müziğinin usta söz yazarı Ülkü Aker, 80 yaşında İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini sanatçı Nil Burak ve yapımcı Hakan Eren duyurdu.

Sanatçı Nil Burak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Çok üzüldüm, daha dün akşam konserde onun şarkılarını söylerken ondan bahsettim. Yalan dünya, herşey boş. Mekanın cennet olsun Ülkücüm, şarkılarımızda hep yaşayacaksın'' ifadelerini kullandı.

Aker, 70’li ve 80’li yıllarda yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle (aranjmanlar) Türk pop müziğinin şekillenmesinde kilit rol oynadı.

Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal ve ilk Türk kadın söz yazarı Fikret Şeneş’ten sonra 70’li, 80’li yıllarda yabancı şarkılara Türkçe sözler yazdı, bu tür aranjmanların yanı sıra alaturka ve arabesk şarkıların da sözlerini yazdı.

Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan, Seyyal Taner, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Gülden Karaböcek ve Sezen Aksu gibi şarkıcılar için söz yazarlığı yaptı.

Son olarak 2011 yılında şarkılarının toplandığı ve ünlü seslerin yorumladığı 35 Yılın Şarkıları isimli bir anı albümü çıkardı.