Usta sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
Fenomen yarışma programı “Evet-Hayır”ın sunucusu Erkan Yolaç hayatını kaybetti.
TRT'de yayınlanan "Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalara kazınan Erkan Yolaç, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Usta sunucu, 1,5 yıldır yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Yolaç'ın tedavi gördüğü hastaneden şu açıklama yapıldı:
"Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."
NE OLMUŞTU?
Bir zamanların en sevilen yarışma programlarından Evet-Hayır'ı sunan Erkan Yolaç, 2022 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.
Yolaç, 2022'de bağırsak enfeksiyonuna bağlı zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi görmüştü. Ünlü sunucunun tedavi sürecinde yakalandığı koronavirüs de, daha önce geçirdiği zatürrenin nüksetmesine sebep olmuştu.