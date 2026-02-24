Usta yazar Necati Tosuner’e veda

Çağdaş Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necati Tosuner, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Tedavi gördüğü hastanede dün hayata veda eden Tosuner; öykü, roman, deneme ve çocuk kitabı türlerinde verdiği eserlerle edebiyata önemli katkılar sundu.

BirGün gazetesine de yazılarıyla katkı veren Tosuner için bugün saat 14.00’te Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu’nda anma töreni düzenlenecek. Cenaze namazı ise ikindi namazını müteakip Bostancı Kuloğlu Camii’nde (Bostancı Marmaray İstasyonu yanı) kılınacak. Namazın ardından Tosuner Küçükyalı Mezarlığı’na defnedilecek.