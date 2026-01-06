Usta yönetmen Bela Tarr hayatını kaybetti

Usta yönetmen yönetmen Bela Tarr 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Efsane yönetmenin ölüm haberini Macar ulusal haber ajansı MTI duyurdu.

“Karhozat”, “Torino Atı”, “Londra'daki Adam”, “Karanlık Armoniler” ve "Şeytanın Tangosu" gibi filmleriyle tanınan Macar yönetmen Bela Tarr, toplumsal meselelere ilişkin filmler çekiyordu.

Özgün sinema tarzıyla tanınan Bela Tarr, kendisine Berlinale'de ödül kazandıran 438 dakikalık filmi "Şeytanın Tangosu" ile uluslararası alanda tanındı.

2000 yapımı filmi “Karanlık Armoniler” Cannes'da Yönetmenlerin On Beş Günü'nde gösterilirken, 2011 yapımı "Torino Atı" ise Berlinale'de Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü ve FIPRESCI Ödülü'nü kazandı.

Bela Tarr, aynı sene 30'uncu İstanbul Film Festivali'nin Sinema Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Usta yönetmen, 2023'te de Avrupa Film Ödülleri'nde Akademi Başkanı ve Yönetim Kurulu Onur Ödülü'ne; 37'nci Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.