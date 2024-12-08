Usta yönetmen Şerif Gören yaşamını yitirdi

Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Şerif Gören, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk filmi olan 'Yol'un yönetmeni Gören, 22 Kasım’da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpmıştı.

Hastaneye kaldırılan Gören, entübe edilmişti. Usta yönetmen, 80 yaşımda yaşama veda etti.

ŞERİF GÖREN HAKKINDA

Gören, Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı Altın Palmiye’li ‘Yol’ başta olmak üzere, ‘Kurbağalar’, ‘Yılanların Öcü’, ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Almanya Acı Vatan’, ‘Endişe’, ‘Deprem’, ‘Katırcılar’, ‘Amerikalı’, ‘Derman’, “Gelincik’, ‘On Kadın’, ‘Nehir’, ‘Tomruk’, ‘Firar’, ‘Herhangi Bir Kadın’ın da aralarında bulunduğu pek çok klasik filmimizin yönetmenliğini yapmıştı.

En son 2011 yılında ‘ Ay Büyürken Uyuyamam’ filmini çeken Gören’in en önemli özelliklerinden biri toplumsal sorunları sıcağı sıcağına sinemada işlemesi. Bunun için toplumsal gerçekçiliğin öncü sinemacılarından biri oldu. 12 Eylül askeri darbesinin etkisinin hala hissedildiği dönemde askerlere sinemada ilk bayrak açan yönetmen de o olmuş ve ‘Sen Türkülerini Söyle’ filmini çekmişti.