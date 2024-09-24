Usta yönetmen Tomris Giritlioğlu yaşamını yitirdi: Bu kalp seni unutmayacak

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sinema dünyası kıymetli bir ismini daha yitirdi. ‘Hatırla Sevgili’, ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Bu Kalp Seni Unutur Mu’ gibi dizilerde imzası bulunan ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu 67 yaşında hayatını kaybetti. Giritlioğlu, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Sinema Yazarları Derneği’nden yapılan açıklamada, "Yönetmenliğini yaptığı 80. Adım, Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı filmleriyle yakın tarihimizden önemli hikayeler anlatan, yapımcısı olduğu dizilerle de sektörün birçok ünlü oyuncusunun çıkışını sağlayan Tomris Giritlioğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Gazeteci Faruk Bildirici sosyal medya paylaşımında "Tomris Giritlioğlu’nun en büyük tutkusu sinemaydı. Ama öyle sabun köpüğü türünden izlenip unutuluverecek filmler, diziler peşinde değildi. Onun bir ‘derdi’ vardı, içinde olduğu toplumun yüzleşmesini istiyordu. O yüzden de hep riskli sularda yüzüyordu. Sinemanın asi kadınıydı" dedi.

Giritlioğlu’nun yönettiği dizilerde rol alan oyuncu Cansel Elçin ise şu paylaşımı yaptı: "Mentorum, mesleki annem. Ülkeme tekrar kavuşturan, beni ben yapan. Sensiz olamazdım. Yokluğun kahretti. Anılar kaldı. Seni çok sevdim. Anlatacağım hikayelerde hep olacaksın. Hoşçakal Tomris."

1957 yılında Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Çocukluğunun ilk yılları Adana’da geçti. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitim hayatına TED Ankara Koleji’ne devam etti. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında ‘sıkı bir devrimci’ olarak tanındı. Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT’de çevirmen olarak çalışmaya başladı. Ardından Belgesel Programlar ve Dramalar bölümünde çalıştı. Belgesel ve filmler çekti.

İlk uzun metrajlı filmi Suyun Öte Yanı’nı 1991’de çekti. Film, 11. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü ile En İyi Yönetmen Ödülü’ne, 4. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi İkinci Film ödülüne değer görüldü. 1994’te Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yaz Yağmuru adlı öyküsünü aynı adla sinemaya uyarladı. Mehmet Eroğlu’nun Yarım Kalan Yürüyüş romanından uyarladığı 80. Adım (1995), 8. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Seçiciler Kurulu Özel Ödülü’nü ve 15. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Film Yarışması’nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı.

1999 yılında yönetmenliğini yaptığı Salkım Hanımın Taneleri adlı filmle üne kavuştu. Film, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Film" ödülünü; Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ise Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü’nü aldı.

2002’de TRT’den emekli olan Giritlioğlu, Salkım Hanım’ın Taneleri filminin devamı niteliğindeki Güz Sancısı filmini 2008’de tamamladı.

Sanatçı, emekli olduktan sonra özel televizyonlar için dizi film projeleri üretmeye başladı. Dizilerin kiminde yapımcı kiminde ise proje tasarımcısı olarak görev aldı. Türkiye’de ‘dönem dizisi’ akımını başlatan kişi oldu ve ‘Kuruşun Yarası’ ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Ihlamurlar Altında’ ‘Hatırla Sevgili’, ‘Karayılan’, ‘Asi’, ‘Gönülçelen’, ‘Kasaba’, ‘Bu Kalp Seni Unutur mu?’, ‘Her Şeye Rağmen’ ürettiği yapımlardandır.