‘Ustalara Saygı’ etkinliğinde Ruhi Su, Şişli’de anılacak

Sercan SİNECAN

Türk Halk Müziği'nin efsanevi ismi Ruhi Su, 22 Eylül Pazar günü saat 18:30’da Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenecek ücretsiz bir etkinlikle anılacak.

Nâzım Hikmet Vakfı’nın organizasyonu ve Şişli Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, sanatçının hayatı ve müzikal yolculuğu, belgesel gösterimi, panel ve konserle izleyicilere sunulacak.

ETKİNLİK PROGRAMI

Belgesel Gösterimi: Ruhi Su'nun hayatını anlatan 'Ezgili Yürek' adlı belgesel, yönetmen Özcan Arca'nın sinema diliyle sanatçının yaşamına duyarlı bir bakış sunuyor. Belgeselin senaryosu Zeynep Oral ve Nurdan Arca’ya ait, anlatıcı ise Genco Erkal.

Panel: Özcan Arca’nın moderatörlüğünde Altan Öymen, Rutkay Aziz, Nurdan Arca ve Mazlum Çimen, Ruhi Su'nun sanatına ve hayatına dair konuşacak.

Konser: Ruhi Su Dostlar Korosu.