Ustalardan gençlere mektuplarla mesajlar

Kültür Sanat Servisi

Kültür ve sanat dünyasının usta isimlerini genç kuşaklarla buluşturan “Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar” mektup sergisi, özel bir seçki ile Evrim Sanat Galerisi’nde İstanbullu sanat izleyicisiyle buluştu. Sergi, 26 Mart'a kadar ücretsiz olarak sanatseverleri ağırlayacak.

Farklı disiplinlerden sanatçı, yazar ve düşünce insanlarının kaleme aldığı mektuplardan oluşan “Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar” mektup projesi, kuşaklar arasında deneyim, birikim ve yaşam bilgeliğini aktarmayı amaçlıyor. Sanatseverler, hem mektupları okuyarak hem de QR kodlarla dinleyerek ustaların genç kuşaklara bıraktığı düşünsel mirasa yakından tanıklık edebiliyor. Ataol Behramoğlu, Sunay Akın, Tamer Levent, Cihat Aral, Mustafa Ayaz, Süleyman Saim Tekcan ve Sedef Kabaş’a kadar birçok ismin mektuplarının yer aldığı sergi, Türkiye Haber Portalı’nın YouTube kanalında çevrimiçi olarak da sanatseverlerle buluşuyor.