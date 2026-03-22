Ustalarla gençler arasında köprü

Deniz Burak BAYRAK

İstanbul Modern’in yeni projesi Tasarım Diyalogları, “Tasarım bugün ne işe yarar?” sorusunun etrafında kurulan bir proje. Tasarımı insanla ve çevreyle kurulan bir ilişki biçimi olarak ele alan, bir yıla yayılan bu program, uluslararası tasarımcılarla Türkiye’deki öğrencileri, yeni mezunları ve genç profesyonelleri buluşturacak.

Ayrıca atölyeler aracılığıyla sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye uzanan güncel tasarım meselelerinin de tartışmaya açılacağı geniş programının arkasında daha iyi bir yaşam fikri, bir referans noktası olarak duruyor.

EĞİTİM MİSYONU

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Tasarım Diyalogları’nı tekil bir etkinlikten çok, müzenin uzun süredir inşa ettiği tasarım odağının bir devamı olarak konumlandırıyor. “Tasarım Diyalogları, müzemizin yaratıcı ekosistemle geliştirdiği güçlü işbirlikleri, yeni müze binası ve tasarım, sanat ile zanaatı buluşturan yenilikçi projelerden doğan bir çalışma” derken, İstanbul Modern’in tasarımla kurduğu ilişkiyi geriye doğru da açıyor. ‘Zanaattan Tasarıma’, Londra Tasarım Müzesi işbirliğiyle gerçekleşen ‘Tasarım Kentleri’ ve sanatçıları yerel ustalarla bir araya getiren ‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar’ projeleri, bu zeminin tesadüfen oluşmadığını hatırlatıyor. Eczacıbaşı’nın altını çizdiği nokta ise şu: “Bu program, müzemizin eğitim misyonuna değer katarak tasarımı ve güncel tasarım konularını derinlemesine ele alıyor.”

PAYLAŞIM ALANI

Bir yıl boyunca sürdürülecek program, her ay farklı bir temaya odaklanan 10 başlıkla ilerliyor: Tasarım ve İnsan’dan İyi Tasarım’a uzanan bu çerçeve, tasarımı hem teorik hem de uygulamalı olarak ele almayı amaçlıyor. Programın düşünsel arka planını ise İstanbul Modern Eğitim Direktörü Neslihan Varol ve Mağaza Kreatif Direktörü Doğanberk Demir tamamlıyor. Varol, sürdürülebilirlik bağlamında ele alınan tasarım öykülerinin öğrenciler ve genç profesyoneller için ‘esin verici bir paylaşım alanı’ yaratacağını söylerken; Demir, tasarımın üretim döngüsü, tüketim alışkanlıkları ve kültürel-politik değişkenlerle birlikte okunacağının altını çiziyor. Tasarım burada bir stil meselesi değil, toplumsal etkisi olan bir düşünme biçimi olarak ele alınıyor.

Programın açılışı, zanaat ve teknolojiyi doğal malzemelerle buluşturan Sebastian Herkner ile gerçekleştirildi. Yıl boyunca Nevzat Sayın’dan Jane Withers’a, Gaye Çevikel’den Justin McGuirk’e uzanan geniş bir isim listesi, projeyi canlı bir tartışma alanına dönüştürecek.