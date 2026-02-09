Üstüne bir de nafaka istediler!

Uzaklaştırma kararı biter bitmez 2022 yılında katledilen 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülbahar Kaya’nın çocukları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dededen nafaka istedi.

Kadın örgütleri, “İhmal eden devlet, sorumluluğu aileye yüklüyor” diyerek karara tepki gösterdi.

10 BİN TL NAFAKA TALEBİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıklamasına göre Kaya’nın babası Arif Kaplan, cinayetin ardından iki yıl boyunca üç torununun bakımını üstlendi. Açıklamada "Dağ köyünde, yalnızca emekli maaşıyla üç torununa bakmaya çalıştı ve aynı zamanda adalet mücadelesi verdi. Köydeki eğitim ve sağlık imkânlarının kısıtlı olması ve Kaplan’ın emekli maaşının üç çocuğun bakımı için yetersiz kalması nedeniyle, çocuklardan ikisi hakkında bu sebepler ve diğer imkânsızlıklar gerekçe gösterilerek Aile Mahkemesi’nden tedbir kararı alındı ve çocukların sosyal hizmetler bünyesinde bakılmasına karar verildi" denildi. Ancak bu sürecin ardından Bakanlık, Kaplan hakkında dava açtı.

Dava, Türk Medeni Kanunu’ndaki “Korunmaya muhtaç kişilerin bakımı yükümlü kurumlarca sağlanır, bu kurumlar yaptıkları masrafları nafaka yükümlüsü hısımlardan isteyebilir” hükmüne dayandırıldı. Bakanlık, bakım altındaki çocukların her biri için aylık 5 bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL nafakanın Kaplan’dan tahsil edilmesini talep etti. Samsun 3. Aile Mahkemesi, Bakanlığın talebini kabul etti. Kaplan, kararın istinaf edilmesi için hukuki mücadelesini sürdürüyor. Açıklamada, şöyle denildi: “Uzaklaştırma kararının akıbeti takip edilmedi ve kararın bitmesinden bir gün sonra Gülbahar Kaya öldürüldü. Gülbahar, o sırada koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinadaydı, evde olduğu ve olacağı belliydi. Buna rağmen, kararın sona erdiği gün durum hiçbir şekilde devletin kurumları tarafından değerlendirilmedi ve tüm bu ihmaller zinciri sonucunda Gülbahar öldürüldü. Gülbahar’ın ölümünde, uzaklaştırma kararı sona erdiğinde bunu hiç değerlendirmeyenler, Gülbahar ile hiçbir görüşme yapmayanlar ve ölümüne sebep olanlar bu devletin yetkilileridir. Böyle bir sorumluluğu varken, öldürülen bir kadının çocuklarına bakmak için o kadının ailesinden para isteyen, ona dava açan tüm sorumluların karşısındayız."

***

FAİLLER BİZE ULAŞIYOR

6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi, X hesabında yaptığı paylaşımda, “6 yıl sonra failler bir bir bize ulaşıyor, çünkü biliyorlar şeytanın büyük oynadığını. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Siz olanları çocuk oyuncağı mı sandınız? Dönemin Valisi Tuncay Sonel yatacak yerin yok kızım nerede?" diye sordu. Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.