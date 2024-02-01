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Usulsüz çakar lamba kullanan 6 araç sürücüsüne 38 bin 634 TL ceza

Ajans Haberleri
  • 01.02.2024 16:44
  • Giriş: 01.02.2024 16:44
  • Güncelleme: 01.02.2024 16:45
Kaynak: İHA
Usulsüz çakar lamba kullanan 6 araç sürücüsüne 38 bin 634 TL ceza

Antalya’da usulsüz çakar lamba kullanan 6 araç sürücüsüne toplamda 38 bin 634 lira para cezası kesildi, araçlar trafikten men edilerek çakar lambaları söküldü.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince Antalya ili Jandarma sorumluluk sahasında ‘Usulsüz Çakar Lamba’ denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler usulsüz çakar lamba kullanan 6 araç tespit ederek araç sürücülerine toplamda 38 bin 634 TL trafik idari yaptırım para cezası uyguladı.

Usulsüz çakar lamba kullanan araçlar trafikten men edilirken, çakar lambalar da söküldü. 

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