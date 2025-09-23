Usulsüz geçiş yapan öğrenci kayıtları silinsin

HABER MERKEZİ

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, yurt dışından Türkiye’deki tıp fakültelerine yatay geçişlerde bazı öğrencilere ayrıcalık tanındığı, YÖK’ün belirlediği kurallar dikkate alınmadan kontenjan ve kural dışı geçişlere izin verildiği yönündeki iddiaların kamuoyunda ciddi endişe yarattığını söyledi.

Pala "Geriye dönük tarama süreçleri eksiksiz ve şeffaf yürütülmeli, usulsüz geçiş yapılan öğrencilerin kayıtları silinmeli" dedi.

Pala, pandemi döneminde Ukrayna’dan Türkiye’ye yatay geçiş için başvuran 4 bini aşkın öğrenciden binden fazlasının tıp fakültelerine kaydedildiğinin ve bu öğrencilerden birinin kayıt öncesi hiçbir sayısal puanının bulunmadığının ortaya çıkmasının, sistemdeki yönetsel zaafı gözler önüne serdiğini anımsattı. Bu olguların yüksek öğretime yerleştirme süreçlerindeki fırsat eşitliği ve tıp eğitiminin niteliği açısından kaygı verici olduğunu vurgulayan Pala, Milli Eğitim Bakanlığı’na tıp fakültelerine yatay geçiş sisteminin ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir soru önergesi verdiğini ancak yanıtsız kaldığını söyledi.

Pala, son 20 yılda yurt dışından Türkiye’deki tıp fakültelerine yatay geçiş yapan öğrenci sayısının, bunların ne kadarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunun ve kaçının mezun olduğunun açıklanmasını da istedi.