Usulsüz imar artışına ‘neden engel oldun’ soruşturması!

HABER MERKEZİ

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 belediye meclis üyesi hakkında, “idari yargının imar planlarına ilişkin iptal kararlarını uygulamadıkları” gerekçesiyle soruşturma izni verdi. İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha verdi.

Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi’ndeki bazı alanlara ilişkin imar planlarıyla ilgili yargı kararlarının uygulanmadığı iddiası üzerine Yavaş ve bazı belediye meclisi üyeleri hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma izni talebinin, Gölbaşı’ndaki İncek Mahallesi’nde bazı alanlara yönelik imar planlarına ilişkin idari yargının verdiği iptal kararlarının uygulanmadığı iddiasına dayandığı belirtildi. Bu kapsamda Yavaş’ın yanı sıra 38 belediye meclis üyesi hakkında da izin istendi. ANKA’nın aktardığına göre İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş ve söz konusu meclis üyeleri hakkında “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla soruşturma izni verdi. Bakanlığın 21 Ekim 2025 tarihli kararında, “belediyenin yargı kararlarına uygun şekilde işlem tesis etmediği” öne sürüldü.

ABB’DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin, “Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: “İşin aslı şudur: Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır. Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir. Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur.”