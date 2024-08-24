Usulsüzlüğe yargı freni

Maraş merkezli depremlerde yerle bir olan kentlerde rezerv alan tartışmaları büyürken iktidar eliyle evleri yıkılmak istenen yurttaşların itirazları da devam ediyor.

Hatay’ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 144. Sokak’taki ‘hasarsız’ yapının, Valilik tarafından ‘ağır’ hasarlı ilanı asılarak yıkılmak istenmesine karşın açılan davada gelişme yaşandı.

Depremzedelerin Hatay 6’ncı İdare Mahkemesi’ne başvurarak Hatay Valiliği’ne açtığı davada söz konusu yapının hukuka aykırı olduğu belirtildi. Yıkımın durdurulması gerektiği kaydedilen kararda özetle şunlar denildi: “Dava konusu işlemin, ‘hasarsız’ olarak sınıflandırılan yapının yıkımına ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip bu konuda yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve ara kararı süresinin 30 gün olarak belirlenmesine karar verildi.”

Depremzedelerin Avukatı Sevim Küçük, kararın olumlu nitelendirdiklerini belirterek şunları söyledi: “Daha önce AFAD tarafından az hasarlı ve hasarsız olarak belirlenen binalar, ağır hasarlı olduğu belirtilerek boşaltılması ve yıkılması istendi. Bu işlem aslında baştan beri hatalı ve yapılmamalıydı. Biz işlemin durması için idare mahkemesine dava açtık. Yürütmeyi durdurma talebinde bulunduk ve karar verildi. Mahkemenin kararına göre dava sonuçlanıncaya kadar binaya ilişkin herhangi bir işlem yapılamayacak.”

Çekmece’de hiçbir ölçüm yapılmadan hasarsız ya da az hasarlı evlere “ağır hasarlı” ilanı yapıştırılmıştı. Yurttaşlar itiraz etmiş ve konuyu yargıya taşımıştı. Yurttaşların itirazı üzerine Hatay Valiliği “yanlışlıkla olmuş” yanıtını vermişti.