Usulsüzlük gölgesinde LGS

1 milyona yakın öğrencinin 15 Haziran’da girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları açıklandı. Sınava başvuru yapan 1 milyon 10 bin 916 adaydan 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşirken, 47 bin 774 kişi sınava girmedi.

Öğrenciler tarafından son yılların en zor sınavı olarak nitelendirilen LGS sınavında, önceki yıllara rekor sayıda birinci çıktı. Bu yıl 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bir özel okulun sınav sonuçlarının ardından yaptığı açıklamayla 72 öğrencisinin tam puan aldığını duyurması da dikkat çekti.

Öte yandan LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14 Temmuz Pazartesi başlayıp, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek ve yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 5 okul tercih edebilecek. Kayıt alanı seçeneğiyle öğrencinin ikamet adresi içinde yer alan okulları ilk 3 sıraya koyması zorunlu tutuldu. İkamet bölgesinde meslek lisesi veya imam hatip lisesi dışında okul olmayan öğrenciler de buraları tercih listesindeki ilk 3 sıraya yazmak zorunda.

Tercihlerde Anadolu Lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi veya Anadolu imam hatip lisesinin aralarında bulunduğu okul türleri arasından, aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Böylece bir öğrenci meslek lisesi veya imam hatip lisesini tercih etmek zorunda kalacak.

GÜVENLİK SAĞLANAMADI

Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, 15 Haziran günü sınav bitmeden önce sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğunu anımsattı. Aydoğan “Bakanlığın yönergesine göre sınavlar bittikten ancak 1 gün sonra kitapçıklar sınava giren adaylara teslim edilebilir. Yaklaşık 1 milyon çocuğun geleceğinin belirlendiği sınavda, kitapçıklar ve cevaplar sınav gününde mesaj gruplarında paylaşıldı ve bu kabul edildi. Bakanlık kendi sınav güvenliğini sağlayamıyor. Bakanlık bu durumla ilgili nasıl bir soruşturma işletti, neler ortaya çıktı hiç bilmiyoruz. Bilgilendirme yapılmadı. Türkiye’nin yakın geçmiş tarihi birçok sınav şaibeleri, kopyalarla dolu olduğu için bu durumun kendisi de soru işareti oluşturdu. Şimdi de sonuçlar açıklandığında tam puan alan kişi sayısının bu kadar yüksek olması aileler arasındaki endişeyi daha da artırıyor” dedi.

Öğrencilerin tercih süreçleriyle ilgili de Aydoğan şöyle devam etti: “Sıralamada yüzde 10’luk dilime giremeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle tercih yapacak. Bu durumda da örneğin Sultanbeyli’deki bir çocuk hiçbir zaman Kadıköy’de bir lisede okuyamayacak. Sınıfsal bir sorun ortaya çıkıyor ve eşitsizlik derinleşiyor. Çocuklara tercih listesinde de bir zorunluluk getirildiği için istemedikleri okullara yerleşebiliyorlar. Bütün sınav sistemi meslek lisesi ve imam hatip liselerine öğrenci yerleştirmeyi amaçlıyor. Merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirmede durum bu şekilde. Bunun sonucunda ekonomik durumu iyi olan ailelerin çocukları özele gidiyor. Çocuklarını özel okullara gönderemeyecek olan aileler de zorunlu olarak meslek lisesi veya imam hatip liselerine gönderiyor. Bu yaşananlar aynı zamanda bir özelleştirme.”

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BAKAN TEKİN DOĞRULAMIŞTI

15 Haziran günü sınav bitmeden önce bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevaplarının paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Bir WhatsApp grubunda, sınavın “sözel kitapçığına” ait PDF dosyası sınav devam ederken paylaşılmıştı. Bakan Tekin, soruların sınav bitmeden paylaşıldığını doğrulamıştı ve sınavın güvenliğini riske edecek durum yaşanmadığını söylemişti.

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SINAVA GİREN SAYISI AZALDI

Öğrenciler giderek eğitimden uzaklaşlıyor. 8’inci sınıfa kayıtlı 1 milyon 209 bin 471 öğrenci olmasına rağmen sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. 192 bin 555’i başvuru dahi yapmadı. 47 bin 774 öğrenci de başvurduğu halde sınava girmedi. 240 bin 329 8’inci sınıf öğrencisi sınava girmedi. Bu da 5 öğrenciden birinin sınava girmediğini gösterdi.

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719 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Bu yıl 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. En kolay sınavlar olarak görülen 2023 yılında 562 kişi, 2024 yılında ise 352 kişi tam puan alabilmişti.