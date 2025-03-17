Usulsüzlük kokan otoyol projesine iki cümlelik yanıt

Mersin Erdemli-Kızkalesi Otoyol Projesi, ihalesinden 2 yıl sonra 3 kez değişti, şartnamedeki araç geçiş garanti kilometre ücretleri ihaleyi alan Kolin İnşaat lehine düzenlendi.

Bu şekilde, şirketin 600 milyon dolar ekstra kazanç elde ettiği belirtilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeyle mağdur olan yurttaşların sorunlarını Meclis’te gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’ya, iki cümlelik bir yanıt verdi.

"SORULAR YANITSIZ KALDI"

Karasu, projenin ne kadarının gerçekleştirildiğini, şirketin lehine sözleşmede yapılan düzenlemenin dayanaklarını, bölgede tarımla geçimlerini sağlayan yurttaşların yaşadığı mağduriyetlerin nasıl giderileceği gibi hususları sordu.

Bakan Uraloğl ise sorulara şu yanıtı vermekle yetindi:

"Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli Kızkalesi kesiminde yaklaşık yüzde 24’lük ilerleme gerçekleşmiş olup yapım çalışmaları devam etmektedir.

Diğer taraftan, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde tüm iş ve işlemler; mevzuatına uygun olarak, uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir."

KARASU: TEK SÖZCÜK İLE YANIT VERİYORUM; GİDECEKSİNİZ

Karasu, atanmış bakanların milletvekillerinin sorularını yanıtsız bırakarak ya da ciddiyetten uzak cevaplar vererek milletle adeta dalga geçtiğini belirterek, denetim faaliyetlerin engellenmesinin, asıl olarak halkın bilgilenmesini engellemek anlamına geldiğine dikkat çekti.

Karasu, "Devlet işi ciddiyet ister. Sorularımıza, milletle dalga geçer gibi iki cümle ile sözde yanıt veriyorsunuz. İktidarınızın son günlerini yaşadığını sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ben de size tek sözcük ile yanıt veriyorum; gideceksiniz" dedi.

"EMEKLİYE YOK, ŞİRKETLERE VAR"

Şirketle olan sözleşmenin neden ve hangi mevzuat uyarınca değiştirildiğini ve milyonlarca doların şirketin kasasına neden konulduğunu bir kez daha soran Karasu, şunları söyledi:

"Görüyoruz ki bu milletin cebinden alıp, yandaş şirketlerin kasasına koymakta bir beis görmüyor. Emekliye sadaka gibi bayram ikramiyesini reva gören bu iktidar, iş şirketlere gelince musluğu sonuna kadar açıyor. KÖİ projeleri için işletmeci şirketlere sadece bu yıl içinde toplam 202,2 milyar lira ödeneceğini biliyoruz. Emekliler için öngörülen 28,4 milyar liralık ikramiye, şirketler için gözden çıkarılan 202,2 milyar liranın yalnızca yüzde 14'üne denk geliyor. Buradan da anlıyoruz ki bu iktidar, zenginlerin iktidarıdır."