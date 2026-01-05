Usulsüzlük, rekor zarar getirdi

Ziraat GSYO’ya bağlı Central Oto Kiralama şirketi, 2019 ve 2020 yıllarında kamu bankalarından yüksek tutarlı kredi kullanarak aldığı araçların tamamı için dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özkaya’nın sahibi olduğu firmayı tercih etti. İdarenin, yönetim kurulu başkanının şirketine yüksek tutarlarda avans vererek 2019 ve 2020 yıllarında çok sayıda araç aldığı belirtildi.

Central Oto Kiralama’nın bankalardan aldığı toplam 400 milyon TL’lik kredi, Şubat 2021’de görevinden istifa eden Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özkaya’nın şirketine, “Araç alım avansı” olarak verildi. 2019 yılında da şirkete 650 milyon TL araç alım avansı verildiği, bunun karşılığında ise alınan araçların toplam bedelinin yalnızca 144 milyon 365 bin TL olduğu öğrenildi.

2020 yılında ise vurgun daha da büyüdü. Central Oto Kiralama Yönetim Kurulu Kararı ile bankalardan alınan 1,9 milyar TL’lik kredinin tamamı, 15 parça halinde Murat Özkaya’nın şirketine aktarıldı. Özkaya’nın yönetiminde yer aldığı kuruma, sahibi olduğu ticari işletmeden satın aldığı araçların büyük bölümünün ise şartnamede belirtilen koşulları karşılamadığı anlaşıldı. Sayıştay denetçileri, Central Oto’nun, Özkaya’nın şirketinden satın aldığı araçların 779’unu aynı gün sattığını da belirledi. Araçların bir bölümünün, Özkaya’nın Metal Oto isimli şirketi ile yoğun ticari ilişkisi olan başka bir şirkete satılması dikkati çekti. REKOR ZARAR Filmlere konu olacak usulsüzlüğe konu olan şirketin yılı mali denetimleri, yaşananların şirkette yarattığı tahribatı ortaya koydu. 2022 yılında 61 milyon 77 bin TL kâr açıklayan, 2023 yılında ise zarar açıklayan şirketin 2024 yılında da rekor zarar ettiği kaydedildi. Şirketin 2024 yılı net dönem zararı kayıtlara, 2 milyar 742 milyon 362 bin TL olarak geçti.

∗∗∗

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Temmuz 2019’da Central Oto ismini alan şirketin unvanı, Şubat 2024’te değiştirildi. Şirketin Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile belirlenen yeni unvanı, Ziraat Filo Yönetimi ve Mobilite Çözümler A.Ş. oldu.