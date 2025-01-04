Usulsüzlük zarar getirdi

Ziraat GSYO’ya bağlı Central Oto Kiralama şirketi, 2019 ve 2020 yıllarında kamu bankalarından yüksek tutarlı kredi kullanarak aldığı araçların tamamı için dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özkaya’nın sahibi olduğu firmayı tercih etti. İdarenin, yönetim kurulu başkanının şirketine yüksek tutarlarda avans vererek 2019 ve 2020 yıllarında çok sayıda araç aldığı belirtildi.

Central Oto Kiralama’nın bankalardan aldığı toplam 400 milyon TL’lik kredi, Şubat 2021’de görevinden istifa eden Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özkaya’nın şirketine, “Araç alım avansı” olarak verildi. 2019 yılında da şirkete 650 milyon TL araç alım avansı verildiği, bunun karşılığında ise alınan araçların toplam bedelinin yalnızca 144 milyon 365 bin TL olduğu öğrenildi.

BİR CEPTEN DİĞER CEBE

2020 yılında ise vurgun daha da büyüdü. Central Oto Kiralama Yönetim Kurulu Kararı ile bankalardan alınan 1,9 milyar TL’lik kredinin tamamı, 15 parça halinde Murat Özkaya’nın şirketine aktarıldı. Özkaya’nın yönetiminde yer aldığı kuruma, sahibi olduğu ticari işletmeden satın aldığı araçların büyük bölümünün ise şartnamede belirtilen koşulları karşılamadığı anlaşıldı. Sayıştay denetçileri, Central Oto’nun, Özkaya’nın şirketinden satın aldığı araçların 779’unu aynı gün sattığını da belirledi. Araçların bir bölümünün, Özkaya’nın Metal Oto isimli şirketi ile yoğun ticari ilişkisi olan başka bir şirkete satılması dikkati çekti.

REKOR ZARAR

Filmlere konu olacak usulsüzlüğe konu olan şirketin 2023 yılı mali denetimleri, yaşananların şirkette yarattığı tahribatı ortaya koydu. 2022 yılında 61 milyon 77 bin TL kâr açıklayan şirketin, 2023 yılında rekor zarar ettiği kaydedildi. Şirketin 2023 yılı net dönem zararı kayıtlara, 124 milyon 547 bin TL olarak geçti.