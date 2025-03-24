Usulsüzlükler yok sayıldı: İştirakler AKP döneminde usulsüzlük yuvası

İBB’ye yönelik, “Yolsuzluk” soruşturmasında belediye iştiraki Medya A.Ş’nin satın alma süreçleri mercek altına alındı. Şirketin satın alma süreçleri dahil tüm faaliyetleri Sayıştay müfettişlerince detaylı şekilde incelense de herhangi bir usulsüzlük tespit edilemese de yargılamadan cezalar yağdı. TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da MASAK raporları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Medya A.Ş’ye yönelik Sayıştay’ın, “Hesapları doğru ve güvenilirdir” değerlendirmesine karşın ilerleyen yargı süreci, gözlerin AKP dönemindeki Sayıştay raporlarına çevrilmesine neden oldu. Sayıştay’ın 2018 yılında, İBB iştirakleri BELBİM ve Enerji A.Ş’ye yönelik yaptığı denetimlerin ardından hazırladığı raporların sayfaları, usulsüzlük tespitleri ile doldu.

GELİRLERDEN MAHRUMİYET

Elektronik para ihraç edilmesi ve ödeme hizmetlerinin sunulması ile döviz alım satım işlemleri yapılması amacıyla çalışan BELBİM A.Ş’nin AKP dönemini kapsayan 2018’de 516,4 milyon TL’lik gelirden mahrum bırakıldığı belirlendi. Kullanılmayan ücretsiz ulaşım kartlarının, şirkette kalması gerekirken üye işyerlerine dağıtılması nedeniyle 2014-2018 döneminde toplam 516 milyon 446 bin 948 TL gelirden mahrum kaldığı tespit edildi.

BÜTÇEDEN AİLEYE SİGORTA

BELBİM A.Ş’de görev yapan genel müdür, genel müdür yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri ile iç kontrol sorumlusu, danışman, özel kalem, müdür, şef ile aile fertleri için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırıldığı da Sayıştay tarafından açığa çıkarıldı. Poliçe bedellerinin şirket bütçesinden karşılandığı belirtildi. Bu kapsamda 76 şirket çalışanının toplam 169 kişilik ailesinin sigortalandığı kaydedildi.

Benzer bir usulsüzlük, 2018 yılında İstanbul Enerji A.Ş. bünyesinde de yaşandı. Enerji yönetimi ve akaryakıt alım satımı faaliyetinde bulunmak üzere kurulan şirketin yöneticilerinin 119 kişiden oluşan aile fertlerine özel sağlık sigortası yaptırıldığı, sigorta poliçesinin kamu kaynağı ile karşılandığı kayda geçirildi.