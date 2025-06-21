Utanç davası sil baştan

BirGün’ün ortaya çıkardığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında ‘evlendirmesi’ ve H.K.G.’nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, H.K.G. davasında verilen mahkûmiyet kararlarını usul yönünden bozdu. Dava,, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülecek.

H.K.G., 6 yaşındayken cemaat üyesi Kadir İstekli ile ‘dini nikahla evlendirilmiş’ ve uzun yıllar boyunca sistematik cinsel istismara maruz bırakılmıştı. Davada, İstekli önce 30 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak istinaf mahkemesi cezayı yetersiz bulmuş ve kararı bozmuştu. İstinaf, sanık İstekli’ye hem çocuğun cinsel istismarı hem de cinsel saldırı suçundan ayrı ayrı ceza verilmesini istemişti. Dosya tekrar yerel mahkemeye gönderilmiş, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kez İstekli hakkında 2 ayrı suçtan toplam 36 yıl hapis cezası vermişti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay hapis cezası almış, annenin dosyası ise ayrılmıştı.

Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İstinaf’ın daha önce sanıklar aleyhine verdiği bozma kararında ‘usul hatası’ yapıldığını belirterek kararı bozdu. Özetle Yargıtay, istinaf mahkemesinin dosyayı yerel mahkemeye göndermemesi, kendisinin karar vermesini istedi. Kararın ardından dava dosyası yeniden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne gönderildi ve süreç sil baştan başlatıldı.

"BU YIPRATICI BİR SÜREÇ"

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, kararı BirGün’e değerlendirerek tepki gösterdi. Tozbey şöyle konuştu:

“Bu kararla birlikte delillerle sabit olan, kamuoyunun yakından takip ettiği ve üst sınırdan cezalarla sonuçlanan dava süreci, teknik bir değerlendirme sonucu başa döndürülmüş oldu. Yargıtay kararı esastan değil, usulden bozdu. Gerekçesi, yerel mahkeme kararından sonra dosyanın doğrudan Yargıtay’a gönderilmiş olması. Oysa kanuna göre bu dosyanın öncelikle istinaf mahkemesinde incelenmesi gerekiyordu. Bu eksiklik, verilen tüm kararları hukuken geçersiz kıldı. Dava yeniden istinaf aşamasına döndü. Ancak çocuk istismarı gibi bir konuda, şekli bir usul hatasının bu kadar ağır sonuçlar doğurması kabul edilemez. Karar yalnızca yargı sürecini uzatmıyor, aynı zamanda cezasızlık riskini de beraberinde getiriyor. Üstelik bu süreç mağdur açısından yeniden yıpratıcı ve travmatik bir sürecin kapısını aralıyor. Biz bu davanın takipçisiyiz. Adaletin gerçekten tesis edilmesi için yalnızca faillerin değil, bu suçu mümkün kılan yapıların ve görevini yapmayan kamu yetkililerinin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Cezasızlık kültürünü, usul gerekçeleriyle yeniden üretmelerine izin vermeyeceğiz.”