Utanç davasında karar çıkabilir

Haber Merkezi

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında evlendirmesine ve istismara yol açmasına ilişkin davaya bugün devam edilecek. Kadın hakları savunucuları, İstanbul Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülecek davaya destek çağrısı yaparak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

SOL Feminist Hareket üyeleri, kadınlara davayı takip etmeleri yönünde çağrı yaparak “H.K.G. davası bu ülkede geleceği çalınan yaşamın her alanında şiddete maruz bırakılan tüm kadınların davasıdır. Biz de davamızın peşindeyiz. Hiçbir çocuk yalnız büyümesin hiçbir kadın yalnız yürümesin diye laiklik mücadelesini yükselteceğiz. Bu sebeple bugün tüm kadınları davaya, 09.30’da adliye önüne çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.