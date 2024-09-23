Utanç davasında karar çıkabilir

BirGün’ün ortaya çıkardığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında ‘evlendirmesi’ ve H.K.G.’nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalına yönelik davaya bugün devam edilecek.

Davada bugün karar çıkması bekleniyor.

Bir önceki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını tekrar eden Cumhuriyet savcısı, sanık Kadir İstekli'nin "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "zincirleme şekilde eşe karşı cinsel saldırı" suçlarından 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

Sanık Yusuf Ziya Gümüşel'in "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 47 yıl 3 aya kadar hapsi istenen mütalaada, firari sanık Fatıma Gümüşel hakkında ise yakalanamadığı için dosyasının ayrılması istenmişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mazeret bildirmesi nedeniyle kararın bir sonraki celsede açıklanmasına hükmederek duruşmayı ertelemişti.

Davanın karar duruşması bugün görülecek.

Kadın hakları savunucuları, İstanbul Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülecek davaya destek çağrısı yaparak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

SOL Feminist Hareket üyeleri, kadınlara davayı takip etmeleri yönünde çağrı yaparak “H.K.G. davası bu ülkede geleceği çalınan yaşamın her alanında şiddete maruz bırakılan tüm kadınların davasıdır. Biz de davamızın peşindeyiz. Hiçbir çocuk yalnız büyümesin hiçbir kadın yalnız yürümesin diye laiklik mücadelesini yükselteceğiz. Bu sebeple bugün tüm kadınları davaya, 09.30’da adliye önüne çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

***

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli’yle evlendirdiğine dair haber ilk olarak 3 Aralık'ta BirGün gazetesinde Timur Soykan'un imzasıyla yayımlanmıştı.

Haberde, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin, 6 yaşından itibaren bir cemaat mensubu ve aynı zamanda komşuları olan bir yetişkin erkek tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı; 13 yaşında bu kişiyle nişanlanıp 14 yaşında evlendirildiği; 17 yaşında anne olduğu; 18 yaşında ise resmi nikahının kıyıldığı anlatılıyordu.

H.K.G'nin 2021 yılında boşandıktan sonra mahkemeye giderek cinsel istismar davası açması ve hem cinsel istismara göz yummakla suçlanan ailesinin, hem de iddia edilen suçun failinin iddiaları yalanlaması üzerine H.K.G, mahkemeye 6 ve 13 yaşlarında bu kişilerle çekilen nişan fotoğraflarını delil olarak sunmuştu.

Soykan'ın konuyla ilgili yaptığı devam niteliğindeki haberde, bu kez bu fotoğraflar yayımlanmıştı.

Haberin ardından olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Yayın yasağı getirilen davanın 6’ncı duruşmasında dosyadan çekilen Kadir İstekli’nin avukatının yerine gelen yeni avukat, savcılık mütalaasına ve dosya esasına dair savunma için ek süre talep etmiş, duruşma iki hafta ertelenmişti. Davada, Kadir İstekli “cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılanmıştı. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar ceza istenmişti.

Mahkeme 23 Ekim 2023'de sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermişti.

Kararın ardından mağdur H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirmişti.

Mağdur H.K.G.'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiği belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verilmişti.

SANIKLAR YENİDEN YARGILANIYOR

Kararın ardından mağdur H.K.G.’nin avukatı, sanıkların avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı.

Sanıklar hakkında verilen hapis cezalarının İstinaf tarafından bozulmasının ardından dosya yeniden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, bozulmanın ardından ilk duruşmanın 6 Mayıs saat 10.00'da yapılmasına karar vermişti.

6 Mayıs'ta görülen ilk duruşma, sanık avukatlarının mazeretli şekilde duruşmaya katılmamaları nedeniyle ertelenmişti. Savcılık üst mahkemenin bozma ilamına uyulması yönünde mütalaa vermişti.

İkinci duruşmaya gizlilik kararı nedeniyle basın mensupları ve izleyiciler alınmamıştı. Mahkeme sanıkların mütaalaya hazırlanması için duruşmayı 16 Temmuz 2024’e ertelemişti.

16 Temmuz'daki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını tekrar eden Cumhuriyet savcısı, sanık Kadir İstekli'nin "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "zincirleme şekilde eşe karşı cinsel saldırı" suçlarından 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

Sanık Yusuf Ziya Gümüşel'in "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 47 yıl 3 aya kadar hapsi istenen mütalaada, firari sanık Fatıma Gümüşel hakkında ise yakalanamadığı için dosyasının ayrılması istenmişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mazeret bildirmesi nedeniyle kararın bir sonraki celsede açıklanmasına hükmederek duruşmayı ertelemişti.