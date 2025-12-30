Utanç müzesi ihalesi “tanıdık” aileye gitti

Haber Merkezi

12 Eylül darbesi sonrası yaşanan işkence ve ölümlerle hafızalara kazınan Diyarbakır Cezaevi’nin müzeye dönüştürülmesi kapsamında başlatılan restorasyon çalışmaları, ihale süreçleri nedeniyle tartışma konusu oldu. Restorasyonun birinci ve ikinci etap ihalelerinin, farklı şirket isimleri altında aynı aileye gittiği ortaya çıktı.

T24’te yer alan habere göre, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından davet usulüyle yapılan ilk etap ihalesini Perge adlı şirket kazandı. Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre şirket, Cahit Zeydanlı tarafından kuruldu ve 2020 yılında başka bir isme devredildi. Ancak ilk etap çalışmalarında şantiye şefi olarak görev yapan kişinin, Zeydanlı’nın kızı Simge Zeydanlı olduğu kayıtlara yansıdı. Cezaevinin ikinci etap restorasyon ihalesi de yine davet usulüyle gerçekleştirildi. Bu ihaleyi de Fimaş Yapı adlı firmanın aldığı belirtildi.

Ticaret sicili kayıtlarına göre Fimaş Yapı’nın sahibi Simge Zeydanlı. İhaleleri alan iki şirketin adreslerinin kapı numarası dışında tamamen aynı olduğu öne sürüldü. Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin mülkiyeti, “Müze ve Kültür Alanı” olarak kullanılmak üzere 11 Ekim 2022’de Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne devredilmiş, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekim 2023’te Diyarbakır Cezaevi’nin müzeye dönüştürüleceğini duyurmuştu.