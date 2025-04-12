Utanç tablosu: 67 bin 607 çocuk istismarı şüphelisi

Adalet Bakanlığı istatistikleri, Türkiye’nin utanç tablosunu gün yüzüne çıkardı. Cumhuriyet başsavcılıklarında, “Çocukların cinsel istismarı” ve “Reşit olmayanla cinsel ilişki” kapsamında binlerce yeni dosya açıldı. Çocukların istismarına yönelik açılan toplam dosya sayısı ise 100 bine dayandı.

TCK uyarınca Cumhuriyet başsavcılıklarında soruşturma evresinde olan dosyaların detayları belli oldu. Cinsel dokunulmazlığa karşı suç dosyalarının sayısı dikkati çekti.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, Cumhuriyet başsavcılıklarında soruşturma evresinde olan, “Çocukların cinsel istismarı” konulu dosya sayısı 2024 yılının sonunda 63 bin 306 olarak kaydedildi. Toplam 63,3 bin dosyadaki şüpheli sayısının ise 67 bin 507 olduğu belirtildi.

ON BİNLERCE YENİ DOSYA

2023 yılında çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında ceza mahkemelerinde toplam 14 bin 919 dosya karara bağlandı. Dosyalardaki sanık sayısının 16 bin 472, isnat edilen suç sayısının ise 18 bin 739 olduğu bildirildi. Çocukların cinsel istismarı konulu toplam dosya sayısının 38 bin 639’u 2024 yılında açılan dosyalardan, 24 bin 667’si ise önceki yıllardan devreden dosyalardan oluştu.

BİNLERCE KİŞİ İSTİSMARDAN MAHKUM

Cumhuriyet başsavcılıklarındaki, “Reşit olmayanla cinsel ilişki” dosyası sayısının ise 2024 yılının sonunda 27 bin 864’e ulaştığı öğrenildi. Dosyalardaki şüpheli sayısı ise kayıtlara, 26 bin 265 olarak geçti.

2024 yılında, “Çocukların cinsel istismarı” suçlamasıyla ceza mahkemelerinde hakim karşısına çıkan şüpheli sayısı da paylaşıldı. Toplam 16 bin 790 sanık, “Çocuk istismarı” gerekçesiyle yargılanırken 7 bin 310 kişi hakkında mahkumiyet kararı alındı. Toplam 393 sanık hakkında ise Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararına hükmedildi. 2024 yılında, “Reşit olmayanla cinsel ilişki” gerekçesiyle mahkum olan kişi sayısı ise 675 ile ifade edildi.