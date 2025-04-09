Utanç tablosu Genel Kurul’da: Tutuklu öğrenci listesi 6,3 metre

Türkiye, 19 Mart sabahı TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon haberleriyle uyandı. İBB’ye yönelik geniş çaplı operasyon kapsamında İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın da aralarında olduğu 100 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu, Ongun ve Polat ile birlikte çok sayıda İBB yöneticisi tutuklandı.

On milyonlarca yurttaş, hukuksuzluk silsilesine karşı sokaklara döküldü. Türkiye’nin dört bir yanında tutuklamalara karşı eylemler düzenlendi. Öğrenciler de eylemlere katılarak hukuksuzluklara tepki gösterdi.

EKONOMİK ALTÜST

Eylemlere katılan öğrenciler, polisin orantısız müdahalesi ile karşı karşıya kalırken yüzlerce öğrenci gözaltına alındı. 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla tutuklu öğrenci sayısının 299 olduğu bildirildi. Hukuksuzluk silsilesi, Türkiye ekonomisini de derinden etkiledi. Türk Lirası hızla değer kaybederken ekonomik göstergeler altüst oldu.

TUTUKLU ÖĞRENCİ LİSTESİ

CHP Milletvekili Cevdet Akay, 19 Mart Operasyonu’nun ekonomik etkilerinin araştırılması ve oluşan tahribatın giderilmesine yönelik kalıcı politikaların oluşturulması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif etti. Teklif üzerine söz alan CHP’li Akay, tutuklu olan 299 öğrencinin isimlerinin yazdığı listeyi TBMM Genel Kurul salonuna serdi. Liste, Genel Kurul kürsüsünden milletvekili sıralarına kadar uzandı.

Akay’ın teklifinin gerekçesinde, özetle şu ifadeler kullanıldı:

“18 Mart tarihinde TCMB'nin açıkladığı 224,3 milyar dolar tutarındaki kalan vadeye göre Kısa Vadeli Dış Borç stoku, 19 Mart’ta Türk Lirası bazında 1 trilyon TL’ye yakın arttı. Banka hisselerinde yüzde 26’lık kayıp yaşandı. Türkiye'nin kredi temelli takas puanı 300 puanın üzerine çıktı. Borsada devre kesiciler iki kez devreye girdi, endeksin gerilemesini engellemeye çalışsa da yerli-yabancı satışları devam etti. BIST100, 19 Mart’ta yüzde 9 düştü, haftayı da yüzde 16 düşüşle kapattı. Hazine’nin toplam döviz cinsi borç stoku, sadece bir günde 18 milyar dolar artarak 148 milyar dolardan 166 milyar dolara yükseldi.

Hukukun tarumar edilmesi ve demokrasinin ağır bir darbe alması sonrasında yaşanan gelişmeler, mali disiplin riske sokmuştur. Bundan dolayı asgari ücretliler ve emekliler yoksullaşmaya devam etmektedir.”

UTANÇ TABLOSU

CHP’li Akay’ın Meclis Araştırma önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedilirken Akay, tutuklu öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu listeyi açarak tepkisini dile getirdi. Liste, CHP’li Akay tarafından Adalet Bakanlığı’na tahsis edilen eski Yargıtay binasının önüne de götürüldü. Tutuklu 299 öğrencinin isimlerini içeren 6 metre 30 santimetrelik liste, Adalet Bakanlığı binasının önündeki çitlere yapıştırıldı. Tutuklu bulunan öğrencilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Akay, “Bu utanç tablosunu Adalet Bakanlığı’na da astık. Belki yüzleri kızarır ve hukuk kurallarını işletirler” dedi.