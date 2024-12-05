Utancın verileri: Bir yılda 309 kadın öldürüldü

İktidarın çözüm üretmeyen politikaları nedeniyle kadına yönelik erkek şiddeti, Türkiye’de her geçen yıl daha da tırmandı.

AKP iktidarında kadına yönelik baskılar da giderek yoğunlaştı. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik cezasızlık ve indirim politikaları, suçluları adeta cesaretlendirecek boyutlara ulaştı.

3 Aralık’ta toplanan Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nda açıklanan veriler de Türkiye’deki kadınların içinde bulunduğu tabloyu gözler önüne serdi. Komisyon toplantısına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına yönelik şiddete ilişkin güncel verileri paylaştı.

YÜZ BİNLERCE SUÇ

Bakan Tunç’un paylaştığı verilere göre, “6284 Sayılı Kanun” kapsamında kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklere yönelik alınan tedbir kararı sayısı Aralık 2024 itibarıyla 311 bin 190 oldu. Kadına yönelik kasten yaralama suçu işleyen ve hakkında kamu davası açılan kişi sayısı ise 212 bin 442 olarak gerçekleşti. Kamu davalarındaki mahkumiyet kararı oranının yüzde 81,1 olduğu bildirildi.

CİNSEL SALDIRI

Kadına yönelik cinsel saldırı suçundan açılan dosya sayısının ise Aralık 2024 itibarıyla 13 bin 396 olduğu belirtildi. Soruşturma aşamasındaki 13 bin 396 dosyadan 7 bininin yargılamaya dönüştüğü kaydedildi. Ocak 2024-Aralık 2024 döneminde kadına yönelik cinsel istismar gerekçesiyle yapılan 7 bin yargılamanın yüzde 46’sının mahkumiyet kararı ile sonuçlandığı ifade edildi.

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Çocuğun cinsel istismarı” suçu kapsamında açılan dosya sayısıyla ilgili de komisyon üyelerine bilgi verdi. Tunç, “Çocuğun cinsel istismarı” suçunu içeren güncel dosya sayısının 25 bin 638 olduğunu dile getirdi.

ÖLDÜRÜLEN KADINLAR

Komisyonda, öldürülen kadınlar da gündeme geldi. Tunç, Ocak 2024-Aralık 2024 döneminde erkekler tarafından öldürülen kadın sayısının 309 olduğunu kaydetti.

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KATİLLER EVLERDE!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2024 kasım ayı raporunu yayımladı. Buna göre, kasım ayında 32 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 26 kadının ölümü ise şüpheli bulundu. Rapora göre, 23 kadının ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınların yüzde 53’ü evli olduğu erkek tarafından öldürülürken yüzde 63'ü de evlerinde öldürüldü. Platform verilerine göre, öldürülen 32 kadından 7’si boşanmayı istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi gerekçesi ile biri hedef olan kadının ölümüne tanık olduğu için, biri para istediği için öldürüldü. Kadınların yüzde 53’ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Kasım ayında öldürülen 32 kadının 17’si evli olduğu, 5’i birlikte olduğu erkek, 3’ü oğlu, 2’si akrabası, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i tanımadığı biri tarafından öldürüldü. Kadınların 20’si evinde, 2’si sokakta, 2’si arabada, 2’si arazide, 2’si kamusal alanda, 2’i işyerinde öldürüldü.