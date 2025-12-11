Utanma duyguları yok!

Politika Servisi

Saray rejimi ülkeyi her alanda felakete sürüklüyor. Eğitimden sağlığa, ekonomiden yargıya, toplumsal yaşam alanlarına kadar her bir alanı siyasetin üst merkezinde yaşanan çürüme sarmış durumda.

Bir grup azınlığı zengin eden, halkı yoksulluğun ve geleceksizliğin kıskacı altına alan rejimin her bir aktörü için bu tablo “saltanatları” sürdüğü müddetçe oldukça olağan. Devletin olanca gücünü tek adam rejiminin içerisinde toplayan iktidar bloku ise artık bu çürümeyi bile bir gurur nişanı olarak sunuyor.

Bu durumun son örneğini önceki gün Meclis’te bütçe görüşmeleri esnasında yaşanan bir tartışma oluşturdu.

İktidarın mülakatsız şekilde işe alım sürecini eleştiren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP sıralarına “Utanmıyor musunuz?” diye sordu.

Günaydın, “Necdet Ünüvar’ın kızı 23, 24, 25, 26’ncı dönem AKP milletvekilliği yapmış; sonra boş mu kalsın çocuk, Ankara Üniversitesi Rektörü yapmışsınız. Onun mahdumu boş mu kalsın, fakülteden mezun olmuş, derhal Enerji Bakanlığı’na müşavir yapmışsınız. Şimdi Ticaret Bakanlığı’nda genel müdür yardımcısı. Kızı da boşta mı kalsın? Kızını da tıpkı oğlu gibi sınavsız, mülakatsız Meclis’e almışsınız. Binlerce insan boşta gezerken AKP’lileri ve yandaşların çocuklarını mülakatsız, sınavsız işe alıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz be kardeşim?” ifadelerine yer verdi.

Günaydın’a cevap veren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise “Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten” diye konuştu.

YEĞENİ ATANMIŞTI

Daha önce Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni’nde adaylar arasında yer alan yeğeni Mehmet Arif Dağhan’ı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile tanıştırdıktan sonra hâkimliğe atanan Zengin’in bu cevabı sonrasında ise bir kez daha rejim eliyle gerçekleştirilen liyakatsiz atamalar ve yolsuzluklar gündeme geldi.

Günaydın’ın Necdet Ünüvar’ın kızı üzerinden verdiği örnek ise iktidarın sadece tekil bir örneği değil. Devletin en üst kademesinden en aşağıya doğru liyakatsiz atamalar, torpil ve kayırmacılık yayılırken 7’den 70’e halkın payına açlık sınırı altında ücretlerle, güvencesiz ve geleceksiz yaşamak kalıyor. Zengin’in “Gurur duyuyoruz” dedikleri tablo memleketin dört bir tarafına nüfuz etmiş durumda.

∗∗∗

AİLEDEN BAŞLIYOR

Devletin en üst kademesinden aşağı doğru yayılan liyakatsizliklerde ilk olarak AKP’li Cumhurbaşkanının ailesi dikkat çekiyor. Sık sık gündeme gelen iddialarda her bir aile bireyi üst düzey görevlerini sürdürüyor.

• Bilal Erdoğan: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) kurucusu, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜGVA) yüksek istişare kurulu üyesi olan Erdoğan, vakıflar aracılığı ile eğitim başta olmak üzere kamu kurumları içerisinde yapılan faaliyetlerle dikkat çekiyor. MEB ile anlaşması bulunan ve vakıflar üzerinden sık sık gündeme gelen Bilal Erdoğan, son dönemlerde devlet içerisinde gücünü artırdığı iddialarıyla da Tayyip Erdoğan sonrası dönem için etkili bir figür olarak görünüyor.

• Sümeyye Erdoğan: Başbakanlık döneminde yaptığı siyasi danışmanlık görevi ile çokça gündem olmuştu. Son yıllarda sivil toplum alanında faaliyet gösteren Sümeyye Erdoğan da bu sayede kamu kurumları ile dirsek teması halinde. Selçuk Bayraktar ile evli olan Erdoğan, özellikle devlet destekli olduğu iddialarıyla son yıllarda adından söz ettiren teknoloji şirketi Baykar’ın yönetiminde.

• Esra Erdoğan Albayrak: O da kardeşleri gibi özellikle sivil toplum alanında çalışmalar yürütüyor. Albayrak, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi olarak biliniyor.

• Damatlar: Aile arasında damatlar da oldukça söz sahibi. Sümeyye Erdoğan’ın eşi Berat Albayrak eski Maliye Bakanı olarak öne çıkarken zaman zaman iktidar içi çatışmalarda da adı öne çıkıyor. Baykar’da faaliyet gösteren damat Selçuk Bayraktar ise sık sık devletten aldığı ihaleler ve projelerle gündeme geliyor.

∗∗∗

BELEDİYELER DE GURUR KAYNAĞI!

• İktidarın gurur duyduğu tablolardan birisi de belediyelerde yaşananlar. Muhalefeti bastırmaya yönelik saldırılar sürerken ortaya dökülen skandallar varlığını koruyor. O skandallardan bazıları şöyle:

• CHP’li belediyeler “silkelenirken” AKP’ye geçen belediyeler için musluk açılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne 800 milyon TL, İller Bankası ise Beykoz Belediyesi’ne 400 milyon TL verecek.

• Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklanmadan önce iki kreş temeli attı. CHP’den AKP’ye geçen Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ise kreşleri Millî Eğitim Bakanlığına devretme kararı aldı.

• Esenyurt Belediyesi’nin AKP dönemine ait imar rantı dosyası 7 yıl sonra davaya dönüştü. Suçlanan AKP’li iki eski belediye başkanının ifadesi bile alınamadı. Gözaltına alınmayan 11 eski belediye bürokratı ise tutuksuz yargılanıyor.

• AKP’li Bahçelievler Belediyesi, 35 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanıp 876’şar yıla kadar hapsi istenen tutuklu iş insanları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in şirketinden 1 milyon TL’lik ihalesiz alım yaptı.

• Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde birçok daire başkanı ve şube müdürünün eş ve akrabalarını temizlik personeli ve şoför olarak kadroya aldığı ortaya çıktı. Söz konusu bir ismin SGK girişi yapılmasına rağmen işe gitmediği anlaşılmıştı.

CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonlar basına servis edilmişti.

∗∗∗

KAMU KURULUŞLARI ARPALIK OLDU

• İktidarın liyakatsizlikler ve yolsuzluklarla dolu tarihinde rant ve kâr odaklı özelleştirilen kamu kuruluşları da rejim için utanılmasına gerek olmayan durumlar arasında. Son dönemlerde ortaya çıkan skandallar bile bunun tam tersini ortaya koymak için yeterli. O örneklerden bazıları şöyle:

• Çalışanlarının lüks ve şatafatını ortaya koyan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Kalyon Ajans, kuruluş yılı 2012’de 10 bin TL olan sermayesini 2021 itibarıyla 150 kat artırarak 1,5 milyon TL’ye ulaştırdı. İlim Yayma Cemiyeti mezunu Hasan Yılmaz’ın ortağı olduğu şirket, dokuz yılda Cumhurbaşkanlığı’ndan Diyanet’e, AKP’li belediyelerden icracı bakanlıklara kadar kamu kurumlarının organizasyon ihalelerini aldı.

• Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı raporu, TEİAŞ, TCDD, TCDD Taşımacılık ve Et ve Süt Kurumu’nun toplam zararının 19 milyar 82 milyon TL’ye ulaştığını ortaya koydu.

• Gümrükte el konulan eşyaları satmakla suçlanan Millî Emlak Şube Müdürü Müzeyyen Yazıcı’nın, kaçak malları koymak için oğluna depo kurdurduğu ortaya çıktı. Yazıcı, ifadesinde “Ben gelen ürünleri AK Parti teşkilatında sosyal işlere verdim” dedi.

• Türkiye Şeker Fabrikaları’nın 2023’te 3,3 milyar TL olan zararı, 2025 itibarıyla yüzde 250 artışla 11,6 milyar TL’ye yükseldi.

• Ulaştırma Bakanlığı’nın 30 milyar TL’lik dev metro ihalesi, açık ihale yapılmadan AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasan Gürsoy ve Tahir Çelik’in şirketine verildi.

• AKP’li Antep Milletvekili Özkeçeci’nin TSK’ye 1,1 milyon adet kum torbası sattığı ortaya çıktı; KKK, şirketine 6 milyon 581 bin TL ödedi.

• Kamu alımlarının yüzde 32’si Devlet Malzeme Ofisi üzerinden yapılarak ihale rejiminin dışına çıkarıldı; 108,3 milyar TL’lik alım kanuna tabi olmadan gerçekleşti.

• 185 yıllık PTT, Varlık Fonu’na devredildikten sonra sürekli zarar ederek toplamda 3,6 milyar TL zarara ulaştı.

• AOÇ ve Sümerbank, AKP döneminde adım adım yok edildi. AOÇ 35,2 milyon TL zarar ederken Sümer Holding’in zararı 237 milyon.

∗∗∗

İKİŞER İKİŞER KOLTUKLAR

• CHP’li Cevdet Akay’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki konuşması ile 4-5 yerden maaş alan bürokratlar ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki daire başkanları ve bakan yardımcıları huzur hakkı adı altında çok sayıda yerden ücret aldı.

• Naylon faturalarla soyulduğunu ortaya çıkardığı Yunus Emre Vakfı’nın yönetimi de çift maaşlı çıktı. Vakfın yönetimindeki bürokratlar ile profesörlere, huzur hakkı adı altında ödeme yapıldığı bildirildi.

• Diyanet Vakfı tarafından kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde AKP’ye yakınlığıyla bilinen isimler, üniversitenin mütevelli heyetinde çifte görevlerde aldı.

• Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. mali batağa saplandı. Kurumda görev yapan çift maaşlı bürokratlar ve AKP’de görev alan bazı isimler ortaya çıktı. AKP’li yıllarda İBB’de yöneticilik yapan Fahrettin Soran, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda çalışan Murat İbrahim Çelebi gibi isimler çift maaş alan isimlerden oldu.

∗∗∗

HALK MI UTANACAK!

Zengin’in gurur duyuyoruz dediği tablonun diğer bir yüzünde halk yaşama mücadelesi veriyor. Rejimin ülkeyi getirdiği koşullar bu kadar açıkken halkın yoksulluğu, adalet arayışı, otoriter politikalar karşısında ezilmişliği ise iktidar bloku için yine utanılacak bir durum olmaktan çok uzak. Rejimin halka reva gördüğü politikaların sonuçlarından bazıları da şöyle:

• İktidar aktörlerinin bir avuç azınlığın büyümesi ile gurur duyduğu büyüme tablosuna göre ülke üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 büyüdü. Ancak bu tablonun halka yansıması da bir o kadar yoksulluk oldu. İnşaat, finans ve bilgi-iletişim sektörleri çift haneli büyürken emeğin milli gelirden aldığı pay yüzde 35’e geriledi. Tüm çeyreklerde daralan tarım üçüncü çeyrekte de yüzde 12,7 küçülerek alarm verdi.

• Düşen alım gücü, dar gelirlileri kredi kartına ve ihtiyaç kredisine mahkûm etti. İhtiyaç kredisi bakiyesi 2 trilyon lirayı aşarken batık bireysel kredi kartı borçları ikiye katlandı.

• Dar gelirlilerin ucuz et alabilmek için kapısında kuyruklar oluşturduğu ESK’nin 2024’te 14,3 milyar TL kâr ettiği açığa çıktı. Kârını 2023’e oranla 26 kat artıran kurumun, bir yılda 56 milyar TL’lik brüt satış geliri olduğu belirlendi.

• Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde her geçen yıl daha da gerilere indi. Türkiye’deki bazı cezaevlerinde doluluk oranının, yüzde 178’e kadar çıktığı belirlendi.

• 60 ve üzeri yaştaki yurttaşlar, ilerlemiş yaşına rağmen İŞKUR kapısında bekliyor. Bu yaş grubundaki 26 bin 823 yurttaşın iş arayışında olduğu ortaya çıktı. Ocak-Ekim arası 15 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi.

• Çocukları ucuz iş gücü olarak kullanılmasının önünü açan MESEM’lerde bu sene 85 çocuk hayatını kaybetti. Projeyi protesto eden 16 genç tutuklanırken, eğitimciler gözaltına alındı.

∗∗∗

ALANLAR ÇÖKERTİLDİ

• Yaşanan liyakatsizlikler eğitimden sağlığa, adalete tüm alanları sardı. Halkı görünmez kılan tek adam rejimi, tüm bu alanları yandaşlara ve gerici vakıflara açtı. Örneklerden bazıları şöyle:

• KPSS puanı yüksek olan adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın mülakatında elendi. 1’inci sıradaki aday 175’inci yapıldı, 172’nci sıradaki aday ise 1. sıraya yerleştirildi.

• Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında torpil iddiaları ortaya çıktı. 719 kişinin birinci olması ve verilerin gizlenmesi nedeniyle şaibe iddiaları sürerken tepki gösteren gençler gözaltına alındı.

• Emekli Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, büyük bir kara para aklama ve FETÖ’nün finansmanı soruşturmasının delillere rağmen kapatıldığını açıkladı.

• Devlet üniversitelerindeki hukuk fakültelerinde dekanların çoğunun hukuk geçmişi olmadığı ortaya çıktı.