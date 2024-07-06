Utanmadı, engelletti

Haber Merkezi

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın CEO’su olduğu Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi’ne bakanlık yaptığı dönemde astronomik ilave araç geçiş garantisi verdiği ortaya çıktı.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın paylaşımlarına göre Cahit Turhan bakanlığı döneminde 1 milyar 338 milyon adet ilave araç geçiş garantisi verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapmayan Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi’ne CEO olduğuna ilişkin tüm haberlere ise erişim engeli kararı aldırdı.