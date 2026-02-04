Utanmadı halkı suçladı

İlayda SORKU

Bursa Yenişehir Kirazlıyayla’da Meyra Madencilik’e ait atık barajının çökmesiyle yaşanan çevre felaketinin ardından günler geçti. Ağır metaller ve kimyasal atıklar suya ve toprağa yayıldı, bölge halkı yıllardır yaptığı uyarılarda haklı çıktı. Tüm itirazlara rağmen faaliyetini sürdüren şirket, çevre felaketinden yalnızca birkaç gün sonra ekranlara çıktı. Meyra Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyra Eşgün, Bloomberg HT’de yayımlanan Maden Dünyası programında yaptığı açıklamalarda toprağını, suyunu ve yaşam alanını savunan yurttaşları hedef aldı.

Programda madencilik faaliyetlerine yönelik tepkileri “akıl tutulması” olarak niteleyen Eşgün, Anayasa’nın 168. maddesini referans göstererek madenlerin “milletin serveti” olduğunu söyledi ve devletin halkı bu konuda “bilinçlendirmesi” gerektiğini savundu.

ŞİRKETİN DEĞİL MİLLETİN SERVETİYMİŞ

“Sosyal onayı alamıyoruz” diyen Eşgün, şöyle konuştu: “Neden alamıyoruz? Çünkü burada bir kafa karışıklığı var. Anayasamızın 168. maddesi gereği ‘madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında’. Devletin ne demek? Milletin demek. Milletin, madenin kendisinin olduğunu farkına varması lazım. ‘Bu benim servetim, Devlet benim adıma kontrol ediyor’. Biz kiralamayı devlet adına yapıyoruz, millet adına yapıyoruz. Belirli bir süreliğine kiracısı oluyoruz, paramızı oraya yatırıyoruz, yer altındaki madeni sanayiyle buluşturup, yer üstüne çıkarıp servet haline getiriyoruz. Türk milletinin serveti. Niye Türk milletinin serveti, Türk milletinin protestosuna sebep oluyor? Soru burada, akıl tutulması. Evin sahibi sensin, diyorsun ki kira gelirini istemiyorum. Sebep ne?”

Sunucunun “Sebep orada uğrayacağı fiziki zarar hikayesi olabilir mi?” sorusuna Eşgün şu ifadelerle yanıt verdi: “Öyle algı yapılıyor, birtakım kışkırtmalar... Madencilik iç siyaset meselesi olamaz. Milli duruşumuzun, toprak bütünlüğümüzün konusu artık madencilik sektörü. Lütfen bu olaylara böyle bakalım. Yurt dışında festivaller düzenleniyor maden açıldığı zaman. Bizde de taşla sopayla geliyorlar. Bu bir akıl tutulmasıdır. Ben bunu devletin çözeceğine inanıyorum. Bilinçlendirecek halkımızı. ‘Biz sizin adınıza madenciliği takip ediyoruz. Bu sizin servetinizdir. Servetinize karşı düşmanlık yapmayın’ diyerek devletin araya girip o güçlü iradesini ortaya koyması gerekiyor.”