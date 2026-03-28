Utanmaları da yok

EMEK SERVİSİ

Dilovası’nda 7 işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangını davasının 4’üncü gününde savcılık mütalaasını açıklandı. Savcı, sanıkların tutukluluk hâlinin devamını istedi. 16 sanığın yargılandığı dosyada, ifadelerin tamamlanmasının ardından gözler mahkemenin vereceği ara karara çevrildi.

3'ü çocuk olmak üzere 7 işçinin can verdiği faciada verilen savunmalar, yargının çöktüğünü ortaya koydu. Sanıkların “Hiç şirket sahiplerinin yargılandığını görmedim” ifadeleri, ülkenin iş cinayetlerinde yaşanan karanlık resmi ortaya koydu.

ÖLEN BABALARINA YIKTILAR

Ravive Kozmetik fabrikasında meydana gelen faciaya ilişkin Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, işyeri ortaklarından İsmail Oransal ve kardeşi Atay Ali Oransal’ın savunmalarıyla başladı. Sanıkların savunmaları, üstüne atılı suçlamaların cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden babaları Kurtuluş Oransal’a atmalarıyla başladı. Savunmaların devamında Ali Oransal’ın “Şirket sahiplerinin yargılandığını hiç duymadım” sözleri duruşma salonunda kaosa sebep oldu. Savunmalarda işverenlerin “Trendyol’da bir numarayız” gibi ifadeleri yer alırken kamuoyunda bu ifadeler “Pişkin savunma” olarak anıldı.

Sanık müdafi avukat Velat Karahan’ın işçilerin yangın sırasında kaçmak yerine çantalarını almaya çalıştıkları için yaşamlarını yitirdiğini ileri sürmesiyle katliamın sorumluluğunu ölen işçilerin üzerine yıkma çabası yangında yaşamını yitiren işçilerin ailelerinin tepkileriyle karşılık buldu.

Duruşmanın 4’üncü gününde dinlenen tanık Engin Aras, patlamanın yaşandığı fabrikanın evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta olduğunu, fabrikadaki denetimler sırasında işçilerin dışarı çıkarıldığını ve bu süreçte yevmiyelerinin kesildiğini iddia etti. Aras’ın ifadesine göre denetimin eksik yapılmasının yanı sıra gelen zabıta memurlarının çay kahve içip seçtikleri parfümleri alıp fabrikadan öyle çıktıkları ifade edildi.

Mahallede herkesin fabrikanın çok tehlikeli olduğunun farkında olduğunu, çalışanların da yurttaşların da defalarca yetkili kurumlara ve kişilere şikâyette bulundukları kaydedildi. Yangının ikinci günü olay yerinde insanlar toplandığında, yanan fabrikanın asıl patronunun Ali Osman Akat olduğunun konuşulduğunu aktaran Aras, ifadesinde “Zaten kendisinin de parfüm işi yaptığı söyleniyordu” dedi.

Tanık olarak beyanı alınan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanı Cemal Gürol Özpalanlar’ın adreste olmaması durumunda uzmanın araştırma ve bildirim yükümlülüğünün bulunmadığını söyleyerek hiçbir iş kazasında İSG uzmanının sorumlu olmadığını ifade etmesi de duruşma salonunda tepkilere neden oldu