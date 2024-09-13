Utanmazsanız ödül verin

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İstanbul'daki bir lisede yaşanan cinsel taciz skandalına dair yeni ayrıntılar açığa çıktı.

İstanbul İl Müdürlüğü’ne bağlı müfettişleri, BirGün’ün haberini ihbar olarak kabul edip soruşturma yürüttü. Hazırlanan soruşturma raporuna da BirGün ulaştı. Hakan Kabak, 12 ayrı suçtan suç kaydı olmasına rağmen Avcılar’daki bir lisede özel güvenlik görevlisi olarak işe alındı. Ardından da 15 yaşındaki beş kız çocuğuna karşı cinsel istismar suçlamasıyla hakkında dava açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, olay 2022 yılında yaşandı. O dönem 9’uncu sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki beş kız çocuğu, okul yönetimine verdiği dilekçe ile Güvenlik Görevlisi Hakan Kabak’ın cinsel istismarına maruz bırakıldıklarını belirtti. Bir kız çocuğu ise istismarın yanında bir de Kabak’ın kendisini okul bahçesinde banka kelepçelediğini ve okuldan ayrılmasına engel olduğunu anlattı.

ÇOCUKLARA MESAJLAR

Kabak’ın çocuklara yönelik, “Fiziğin çok güzel, yarın tayt giy. Hoşuma gittin…” şeklinde mesajlar da attığı ve hatta bir çocuğun fotoğrafını cep telefonuna ekran fotoğrafı yaptığı belirlendi. Kabak’ın cep telefonunda yapılan incelemede de çocuklara ait fotoğraflar bulundu.

14 Şubat 2022’de bir gün gözaltında tutulan Hakan Kabak, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Kabak ifadesinde, kendisine iftira atıldığını, okul polisinin de hep güvenlik kulübesinde bulunduğunu iddia etti. Mahkeme, kısa süre sonra da Kabak hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

Ardından Kabak hakkında her çocuk için ayrı ayrı “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan ve banka kelepçelediği çocuk için de “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan kamu davası açıldı. Davanın duruşması ise olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra yapıldı. 28 Mart 2024’teki ilk duruşmanın ardından ikinci duruşmanın da yarın yapılacağı öğrenildi.

MÜDÜRE CEZA VERİLMEDİ

Milli Eğitim Müfettişleri tarafından BirGün’ün haberi sonrasında “Hakan Kabak’ın 12 suç kaydı olmasına ve özel güvenlik belgesi de olmamasında lisede nasıl güvenlik olarak çalıştırıldığının” ortaya çıkarılması için soruşturma yürütüldü

Hazırlanan raporda, lise müdürü hakkında olayın üzerinden iki yıl geçtiği için disiplin cezası verilmeyeceği ifade edildi. İfadesi alınan öğretmenler ise Hakan Kabak’ı tanımadığını veya hatırlamadığını iddia etti.

YAĞMA VE HIRSIZLIK

Okul müdürü C.D. ise “Hakan Kabak’ı hizmetli kadrosundan işle alıp güvenlik olarak görevlendirdiğini” itiraf ederken Hakan Kabak’ın 12 ayrı suç kaydı arasında yağma ve hırsızlığın dahi bulunduğu belirlendi.

POLİSLER DİNLENECEK

Mahkeme, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazarak 2022 eğitim ve öğretim dönemi içerisinde lisede okul polisi olarak görevlendirilen polislerin isimlerinin ve görev saatlerinin bildirilerek duruşma günü tanık olarak dinlenmek üzere hazır edilmelerini istedi. 19 Eylül’deki üçüncü duruşmada polislerin dinlenmesi bekleniyor.

"30-40 KIZ ÇOCUĞU VAR"

Mağdurlardan birinin avukatı Merve Poyraz Özcan ise daha önce BirGün’e yaptığı açıklamada, “Okulda 30-40 kız çocuğumuz da sanığın istismar fiilinden mustarip ancak ailelerinden çekindikleri için maalesef konuşamıyorlar. Olay tarihi olan 2022’de mağdur çocuklarımız 9’uncu sınıf öğrencisiydi, şu an bu çocuklar 12’nci sınıfta… Durum böyle iken hangi adaletten bahsedebiliriz?” diye konuşmuştu.