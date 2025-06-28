Utku Çakırözer: Suçlama ve tutuklamalar tamamen siyasi amaçlı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının üzerinden 100 gün geçerken, soruşturmalar kapsamında tutuklanan toplam 150’nin üzerinde ilçe belediye başkanı, İBB ve ilçe belediye bürokratları ve İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibi kaldıkları cezaevlerinde büyük hak ihlalleri ile karşı karşıya.

İmamoğlu ve İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan isimleri kaldıkları cezaevlerinde ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Tutuksuz yargılama” çağrısı yaptı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü ziyaret eden Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi heyeti de belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasının sağlanarak, bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu.

NİKAH FOTOĞRAFI BİLE YASAKLI!

Çakırözer Silivri, Eskişehir ve Buca Cezaevlerindeki tutuklularla yaptığı görüşmelerden izlenimlerini kamuoyu ile paylaştı.

İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Kalkınma Ajansı Başkanı Buğra Gökçe 28 Mayıs’ta cezaevinde evlenmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı nikah töreninin fotoğrafının aradan bir ay geçmesine rağmen hala verilmediği belirten Gökçe tepkisini şöyle gösterdi:

“Zaten suçsuz yere 100 gündür bu zindandayız. Üzerine her gün hak ihlali. Kanunen var olan sohbet hakkımız kullandırılmıyor. Bir tek insan yüzü görmüyoruz. Nikah günü iki gün içinde veririz dedikleri aile fotoğrafımı bir aydır vermiyorlar. Bunu adı işkence değil de nedir? Eşimle fotoğrafımı bile dolabıma yapıştıramayacaksam, o benimle nikah fotoğrafımıza sahip olamayacaksa nerede insani muamele, nerede adalet?”

“BİR ESKİ TELEFON YÜZÜNDEN OĞLUNA HASRET!”

İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da bir aydır Silivri’de tutuklu bulunuyor. CHP’li Çakırözer, Kasapoğlu’nun durumu hakkında, “Kadriye Hanım İmamoğlu’nun kullanmadığı eski bir telefon yüzünden saçma sapan iddialarla bir aydır tutuklu. 13 yaşındaki evladından koparılarak cezaevinde tutuyorlar. Kadriye Hanım’ın masum olduğunu herkes biliyor. Ama bu ispat edilene kadar bunun başka bir yolu bulunmalı. Kadriye Hanım ve onun gibi evlatlarından koparılarak hukuksuzca cezaevlerinde tutulan anneler zindanda tutulmamalı” dedi.

AVRUPA’DAN TEPKİ: TUTUKSUZ YARGILANSINLAR

İstanbul’daki soruşturmalar kapsamında en son tutuklanan isimlerden olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sadece Türkiye’nin değil dünyanın en uzun görev yapan yerel yöneticilerinden Akgün durumunu Çakırözer’e şöyle anlattı:

“Hayatımın tam 50 yıl 7 ayı belediyecilikle geçti. 1975 yılından bu yana memur olarak girdim, şeflik, başkan yardımcılığı, meclis üyeliği yaptım. 7 dönemdir de belediye başkanıyım. Avrupa’da rekor bende. Dünyada sadece ABD’de 8 kez seçilmiş bir başkan var. Şunun için söylüyorum. Beni bilen bilir. Bir kör kuruş boğazımdan geçmedi geçmez. Geçse bu millet bizi 7 kez seçmezdi. Bize bu çektirilenlerin hepsi Ekrem Başkan’ı yıpratmak için. Onu en çok destekleyenlerin başında geliyorum. Bu yüzden işte hukuksuzca cezalandırıyorlar. Hepimiz bu iftiralara karşı bir an önce hakim karşısına çıkmayı bekliyoruz. Ama bunun tutuksuz yargılama olması lazım. Bizi bu koşullarda hapis tutmak peşin cezalandırmak, yargısız infaz demek. Dünyada örneği yok.”

Avrupa Konseyi’nden üst düzey bir heyetin bu hafta Silivri cezaevine gelerek kendisiyle görüştüğünü belirten Akgün, “Bize yapılan bu hukuksuz muamele maalesef ülkemizin demokrasi ve hukuk alanındaki siciline kötü yansıyor. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ve heyeti buraya geldi. Söyledikleri şu: ‘Türkiye’de seçilmiş belediye başkanlarının gözaltına alınması, suçları sabit olmadıkça hapsedilmesi kabul edilemez.’ Onlar da tutuksuz yargılama istiyor. Buradan yazdıkları rapor Türkiye’nin önüne konulacak. Yazık değil mi ülkemize!”

ÇAYKARA: “14 AYLIK BAŞKANLIĞIMLA İLGİLİ TEK İDDİA YOK”

Son tutuklanan isimlerden Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da hakkındaki iddialara tepki gösterirken, “Belediye başkanı seçilmeden önceki döneme ilişkin mesnetsiz iddialar var. Hiçbiri de benim sorumluluğum ya da yaptığım işle ilgili değil. Ama resmi evrakta üzerime atılı suç irtikap. ‘İrtikap’ olabilmesi için kamu görevlisi olmak lazım. Bu kadar basit bir hukuk kuralını bilmekten acizler. Daha 14 aylık başkanım. İcraatlarım, kararlarım projelerimin hiçbirini koyamadılar karşıma” dedi.

KILIÇ: “AİLEMDEN 400 KM UZAĞA SÜRDÜLER”

İBB iştiraki Medya A.Ş’ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Barış Kılıç, bayramda evinin bulunduğu İstanbul Beylikdüzü’nden tam 400 km uzağa Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Kılıç’ın değerlendirmesi şöyle: “Silivri ya da Eskişehir’de yatmışız sorun değil. Alnımız ak. Masumiyetimizi kanıtlarız. Ancak ailelerimiz, avukatlarımız için gelip gitmek büyük çile. Benim 1 ve 5 yaşında iki çocuğum var. Eşim her hafta onları gecenin bir yarısı bırakıp sabah buraya görüşe gelme çabasında. Avukatım için de aynı sıkıntı söz konusu. Bu eziyeti onlara ve bana çektirmeye ne gerek var?”

HEM HASTA HEM UZAKTA

Buca Cezaevi’nde yatmakta olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da Silivri’den bayram sırasında sevk edilen tutuklu sanıklardan biri. Sağlık durumundaki kötüleşme nedeniyle hastanede tedavi görmekte olan Çalık ile öncesinde Buca cezaevinde görüşen isimlerden biri olan Çakırözer, “Sağlığının bozulmasında mevcut rahatsızlıklarının yanı sıra ailesinden 600 km uzağa gönderilmesinin de payı var. Nakilden hemen sonra Buca cezaevindeki görüşmemizde buna çok tepkiliydi, öfkeliydi. Ailesi ve avukatının her hafta kendisini ziyaret için İstanbul’dan karayolu ile geliş gidişte 1200 km yol yapmak zorunda kalmasına çok üzülmüştü” dedi.

"BU ZULME SON VERİN TUTUKSUZ YARGILAYIN"

Çakırözer ziyaretleri sonrasında şu değerlendirilmelerde bulundu:

“Suçlama ve tutuklamalar tamamen siyasi amaçlı. Yargılama başladığında bu net biçimde ortaya çıkacak. Ama bu süreçte ne olursa olsun 16 milyon İstanbullunun Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilçe belediye başkanlığı, meclis üyeliği, bürokratlığı gibi önemli görev üstlenen bu isimlerin aylarca zindanda tutulması hukuksuzluktur, zulümdür. Tutuksuz yargılanması gerekir. Türkiye’de de dünyada da yerleşik uygulama bu yönde. Bizim yargı mevzuatımıza göre de tutuksuz yargılama esas. İstenirse başka denetim adli yöntemleri var. Adli kontrol, düzenli imza, ev hapsi gibi. Hasta tutuklular ile çocuklu annelerin de bir an önce tahliye edilerek tedavilerini sürdürerek, aileleri ile birlikte olarak tutuksuz yargılanmaları sağlanmalıdır.”