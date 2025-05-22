Utku Çakırözer’den Erdoğan’a suçüstü

Haber Merkezi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na alınmaması üzerinden iktidarın dış politika hamlelerini eleştirerek "Türk Devletleri Topluluğu’nun zirvesinde Türkiye orada, ev sahibi Macaristan, Azerbaycan, Türkmenistan Özbekistan, Kazakistan liderleri hepsi orada. Bu fotoğrafta kim yok? KKTC yok, Ersin Tatar yok. Yanınızdaki 3 lider daha dün Güney Kıbrıs Rum kesimini tanıyıp büyükelçilik açmadılar mı? Sordunuz mu dönüp ‘Bu ne iştir kardeşlerim’ diye? Kıbrıs Türkünün liderini yanınıza alamıyorsanız ne işiniz var bu fotoğrafta" dedi.

Milletvekili Utku Çakırözer, “Siz ne bizim ne Kıbrıs Türkünün ne de Filistinlinin derdini çözebilirsiniz. Bu dertler siz bir an önce iktidardan gidince çözülür ve çözülecek. O yüzden Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu yanımızda, sandığı da bir an önce önümüzde istiyoruz" diye konuştu.