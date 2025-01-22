UTTS son tarih ne zaman? UTTS ne zaman bitiyor? UTTS kimler için zorunlu?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yani UTTS zorunluluğu 31 Aralık'ken son tarihi Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uzatıldı. Alınan karar sonrası UTTS son tarih ne zaman ile UTTS ne zaman bitiyor araştırmaları hız kazandı. Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele amacıyla kurulan UTTS uygulamasına dair ayrıca UTTS kimler için zorunlu sorusu da gündemde. Peki, UTTS son tarih ne zaman? UTTS ne zaman bitiyor? UTTS kimler için zorunlu? İşte detaylar!
Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla kurulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yani UTTS için ticari faaliyet gösteren araçlara takılacak çiplerde son tarih araştırması hız kazandı. UTTS son tarih için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımlarla donatılması gerekliliğini açıklamıştı. Ancak Başkanlık UTTS'ye geçişte yeni bir karar alarak UTTS son tarihi erteledi. Alınan karar sonrası ise UTTS son tarih ne zaman ve UTTS ne zaman bitiyor soruları gündeme oturdu. Peki, UTTS son tarih ne zaman? UTTS ne zaman bitiyor? UTTS kimler için zorunlu? İşte ayrıntılar!
UTTS SON TARİH
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yaşanan yoğunluk nedeniyle, vergi mükelleflerinin mağdur olmamaları için 31 Aralık 2024 olan UTTS son kayıt tarihini 31 Ocak 2025 olarak güncellendi.
UTTS KİMLER İÇİN ZORUNLU?
Gelir İdaresi Başkanlığı UTSS'ye geçmek zorunda olan mükellefleri şu şekilde açıklaıd:
- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar (en geç 31/12/2024 tarihine kadar),
- Trafiğe ilk defa kaydedilen sıfır kilometre bireysel taşıtlar (1/07/2025 tarihinden itibaren kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içerisinde),
- Akaryakıt dağıtım şirketlerine ait taşıt tanıma sistemlerini kullanan bireysel taşıtlar (30/06/2025 tarihine kadar).