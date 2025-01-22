UTTS son tarih ne zaman? UTTS ne zaman bitiyor? UTTS kimler için zorunlu?

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla kurulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yani UTTS için ticari faaliyet gösteren araçlara takılacak çiplerde son tarih araştırması hız kazandı. UTTS son tarih için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımlarla donatılması gerekliliğini açıklamıştı. Ancak Başkanlık UTTS'ye geçişte yeni bir karar alarak UTTS son tarihi erteledi. Alınan karar sonrası ise UTTS son tarih ne zaman ve UTTS ne zaman bitiyor soruları gündeme oturdu. Peki, UTTS son tarih ne zaman? UTTS ne zaman bitiyor? UTTS kimler için zorunlu? İşte ayrıntılar!

UTTS SON TARİH

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yaşanan yoğunluk nedeniyle, vergi mükelleflerinin mağdur olmamaları için 31 Aralık 2024 olan UTTS son kayıt tarihini 31 Ocak 2025 olarak güncellendi.

UTTS KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Gelir İdaresi Başkanlığı UTSS'ye geçmek zorunda olan mükellefleri şu şekilde açıklaıd: