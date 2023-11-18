Uyarıyı duyan lastikçilere koştu

Gümüşhane’de Meteoroloji’nin kar ve fırtına uyarısının ardından oto lastikçilerde kış lastiği taktırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Gümüşhane’nin de aralarında olduğu iller için yoğun yağış, yüksek kesimlerde kar ve fırtına uyarısının ardından oto lastikçilerde aşırı yığılma yaşandı.

Haberi alan vatandaşlar 1 Aralık’ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasını beklemeden araçlarının lastiklerini değiştirmek için oto lastikçilere akın etti.





